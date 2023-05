Nome impensabile per il dopo Allegri: ritorna alla Juve dopo sei anni

Juventus, il futuro di Max Allegri continua a tenere banco: spunta l’ipotesi di un ritorno del quale non si era mai parlato prima

Ci si aspettava una reazione d’orgoglio contro il Milan ed invece la Juventus è uscita dall’ultimo impegno di campionato nuovamente con le ossa rotta. Ai rossoneri è bastato il sigillo da campione di Olivier Giroud per orientare a proprio favore una sfida che i bianconeri hanno fatto fatica ad animare nella seconda frazione di gioco.

Nel post partita Max Allegri non ha nascosto il fatto che saranno necessarie scelte importanti di comune accordo: “Andranno fatte delle scelte ma abbiamo una buona base per ripartire l’anno prossimo. A mente lucida e fredda prenderemo le decisioni migliori per la Juventus. La società, la squadra e chiunque lavori alla Continassa mi sono stati sempre vicini.” Legato ai bianconeri da un contratto valido per altre due stagioni, Allegri è finito al centro di un vero e proprio tormentone nelle ultime settimane. Spifferi ed indiscrezioni sempre più insistenti, infatti, hanno aperto la porta ad un clamoroso ribaltone della guida tecnica. I profili designati per l’eventuale post Allegri di certo non mancano.

Calciomercato Juventus, c’è anche Grosso per il dopo Allegri

A cominciare da Igor Tudor, che per temperamento, stile di gioco e capacità di motivare la squadra può essere paragonato a quell’Antonio Conte che tra l’altro ieri è stato pizzicato all’Allianz Stadium. Il profilo dell’attuale tecnico del Marsiglia – come anticipato in tempi non sospetti da calciomercato.it – stuzzica e non poco i dirigenti della Juventus e un eventuale affondo nel corso delle prossime settimane non è da escludere. La rosa dei papabili eredi, però, comprende anche altri nomi.

Secondo quanto riferito da “Repubblica”, alla lista dei possibili successori di Allegri nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il nome di Fabio Grosso. Legato al Frosinone da un contratto in scadenza nel 2023, Grosso potrebbe essere intrigato all’idea di compiere il grande salto. Uno degli artefici principali della risalita dei ciociari in Serie A, è riuscito ad imprimere la sua idea di gioco innovativa, originale e moderna.

Dopo aver iniziato la sua carriera da allenatore proprio nell’Under 19 bianconera, il Campione del Mondo del 2006 ha allenato Bari, Verona e Brescia prima della breve esperienza in Svizzera al Sion. Per una Juve che sicuramente farà della valorizzazione dei giovani un punto importante dal quale ripartire, occhio alla candidatura di Grosso. Un profilo che non può essere scartato a priori e che potrebbe tornare prepotentemente in auge. La sensazione è che la resa dei conti definitiva sia sempre più vicina. Non sono esclusi nuovi colpi di scena.