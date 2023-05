Maximilian e Vincent, chi sono i figli di Ibrahimovic? Il paragone con il padre

Andiamo a scoprire qualcosa di più sui figli di Ibrahimovic, Maximilian e Vincent. Il cognome è decisamente pesante.

Tra i giocatori più iconici della Serie A e, più in generale, del calcio mondiale troviamo (senza nessun dubbio) Zlatan Ibrahimovic; la carriera dello svedese la conosciamo tutti con il giocatore che ha sempre avuto una personalità tanto forte quanto il suo immenso talento.

Attaccante completo sotto tutti i punti di vista: forte fisicamente, abile nel gioco aereo, tecnico e con una grandissima capacità realizzativa.

Ibrahimovic, ovunque è andato, ha sempre lasciato un segno decisamente importante e questo per la sua volontà (che potremmo quasi definire ossessione) di vincere.

Il classe 1981 è stato fondamentale per lo scudetto dell’ultimo Milan ma non tanto da un punto di vista realizzativo quanto per l’aspetto mentale; il suo ritorno in rossonero, infatti, ha cambiato la mentalità della squadra portando quella voglia di vincere e quella consapevolezza nei propri mezzi che sono risultati fondamentali per diventare campioni d’Italia.

Giocatore, dunque, indispensabile e che verrà sempre ricordato con affetto dai tifosi rossoneri; i sostenitori del Milan sperano, un giorno, di poter vivere le stesse emozioni grazie ai figli di Ibrahimovic.

Caratteristiche fisiche, come gioca, ruolo, piede, somiglianza con il padre

Iniziamo con il dire che i figli di Ibrahimovic sono due, Maximilian e Vincent; parliamo, rispettivamente, di un classe 2006 e un classe 2008. Entrambi con la passione per il calcio, ereditata sicuramente dal padre, sono in forza al Milan.

Maximilian Ibrahimovic: età, squadra, ruolo e caratteristiche

Maximilian è nell’Under 17 mentre Vincent gioca per l’Under 15 del Milan; per quanto riguarda il ruolo, stando a quanto riporta questo tweet di Milan Zone, stiamo parlando di due centrocampisti.

🚨 “Maximilian (classe ’06) e Vincent (’08), pronti a seguire le orme di papà Zlatan: entrambi saranno tesserati dal Milan, il primo nell’Under 17 del Diavolo e il secondo nell’Under 15; i due non sono attaccanti come Ibra, ma di ruolo centrocampisti”. via @Corriere pic.twitter.com/yPFPMGDHoG — Milan Zone (@theMilanZone_) August 10, 2022

Per quanto riguarda Maximilian, il primogenito di Ibrahimovic, può essere impiegato anche come ala sinistra (sostenuto anche dalla sua pagina di Transfermarkt).

Una testimonianza di questo ruolo sembra arrivare direttamente da questo video dove il ragazzo di è confrontato con il Milan dei grandi.

Maximilian Ibrahimovic è forte?

Maximilian, da questo video, lo vediamo usare il piede destro ed essere, rispetto al padre, un giocatore più rapido. La tecnica, invece, è la stessa che abbiamo sempre potuto ammirare vedendo giocare Zlatan Ibrahimovic.

Centrocampista o ala sinistra poco importante soprattutto quando si è così giovani; Maximilian avrà tempo e modo per trovare la sua posizione ideale in un campo da calcio.

Il futuro sembra poter sorridere ad un ragazzo destinato ad avere grandi pressioni sulle spalle visto il peso del cognome.

Il paragone con il padre

Difficile fare il paragone con il padre sia per giovane età del ragazzo sia per quanto ha fatto Zlatan Ibrahimovic nella storia del calcio.

Come detto ha un ruolo diverso da quello del padre ma, se buon sangue non mente, può aspirare a fare (almeno) metà di quanto compito da Zlatan nel mondo del calcio.

Vincent Ibrahimovic: età, squadra, caratteristiche

Per quanto riguarda Vincent anche lui ha la passione per il calcio e, come possiamo vedere in questo video (dal minuto 15.30), sembra aver ereditato dal padre la capacità di attaccare l’area di rigore e di essere letale per la difesa avversaria.

Anche per Vincent il ruolo, considerando l’età, è relativo; possiamo dire che, se buon sangue non mente, i figli di Ibrahimovic sono destinati a fare grandi cose.

Per quanto riguarda il discorso relativo alla squadra, invece, stando a quanto riportato da Eurosport Vincent (così come il fratello Maximilian) giocherà nelle giovanili del Milan.