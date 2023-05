La Juventus ha già patteggiato: ecco cosa succede ora

Ormai chiuso il campionato con la sconfitta contro il Milan, la Juventus attende novità sul fronte della giustizia sportiva: “Patteggiamento non ufficiale”

Il campionato può ormai dirsi chiuso per la Juventus. La sconfitta con il Milan ha fatto tramontare definitivamente le residue speranze Champions ed ora il massimo a cui può puntare la squadra di Allegri è la qualificazione all’Europa League se Atalanta e Roma dovessero commettere un passo falso nell’ultima giornata.

Il tutto, ovviamente, tenendo ben presente che la giustizia sportiva potrebbe stravolgere nuovamente i risultati sul campo. Assodato che il -10 comminato per il filone plusvalenze è “definitivo” come affermato da Calvo nel pre-gara, resta da attendere quel che accadrà con gli altri filoni aperti, quelli relativi alle due manovre stipendi, ai rapporti con le società ‘amiche’ e con gli agenti.

Intanto proprio sulla Juventus arriva una notizia che potrebbe cambiare gli scenari e che è destinata a far discutere. A lanciarla su Twitter è Graziano Campi che ha parlato dell’accusa di falso in bilancio relativa alle stagioni dal 2018 al 2021.

Juventus, Campi: “Patteggiamento chiuso”

Sul proprio profilo Twitter, Campi ha parlato delle questioni extra-campo legate alla società bianconera.

Nel tweet, infatti, scrive: “La Juventus ha chiuso con un patteggiamento non ufficiale la questione legata all’accusa di falso in bilancio per le stagioni 2018-19, 2019-20 e 2020-21″. Nello stesso cinguettio, Campi analizza quel che potrebbe succedere con questa scelta della società piemontese: una decisione che favorirà il rilancio o che richiederà più di qualche anno per ripartire.

Il dilemma è espresso così: “Vedremo se questo pragmatismo produrrà cinque anni di oblio come dopo calciopoli o sarà salutare”. Per capirlo bisognerà attendere ancora qualche settimana e vedere come si chiuderà quest’altro filone che riguarda il club bianconero e come la società ripartirà dalla prossima stagione.