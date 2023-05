La Juventus chiude l’accordo: salta il processo

Juventus fuori dalla Champions e che dopo la penalizzazione sulle plusvalenze aspetta la sentenza sul filone stipendi: la situazione

La Juventus chiude nel peggiore dei modi la stagione sul campo, collezionando la 17° sconfitta in tutte le competizioni dopo il ko dell’Allianz Stadium contro il Milan.

Fischi per la squadra e in particolare per Di Maria, bersagliato dai tifosi all’uscita dal campo per Milik nel secondo tempo. Massimiliano Allegri si è sfogato nel post partita dopo un’annata da montagne russe e con l’handicap delle vicende giudiziarie per la ‘Vecchia Signora’. “Ci hanno tolto tutto, i ragazzi hanno fatto il massimo e li ho ringraziati. Questo che ci è successo non lo auguro a nessuno”. La Juve per il momento sarebbe fuori da Champions ed Europa League, settima in classifica dopo la nuova penalizzazione di dieci punti per l’inchiesta sulle plusvalenze.

Juventus, Zazzaroni sul filone stipendi: “Ci saranno notizie positive”

Adesso sulla testa dei bianconeri c’è la spada di Damocle degli stipendi, con il processo sportivo fissato il 15 giugno.

La Juventus rischia un’altra stangata, anche se c’è l’ipotesi patteggiamento per il club bianconero. Intanto il CFO Calvo chiosa: “Siamo stati puniti ingiustamente, per un articolo diverso rispetto all’accusa. Ma ormai la sentenza sulle plusvalenze è definitiva ed è acqua passata”. Da capire quale sarà adesso la sanzione per l’altro filone sugli stipendi e le partnership. Sull’argomento è intervenuto Ivan Zazzaroni che avanza un’ipotesi: “Mi aspetto notizie positive per la Juventus. Chissà se si arriverà a processo… – le parole del direttore del ‘Corriere dello Sport’ alla trasmissione ‘Pressing’ – C’è la volontà di tutte le componenti di chiudere la vicenda il più presto possibile“. Intanto la Juve ripartirà senza Champions l’anno prossimo e con Allegri sempre più in bilico in panchina.