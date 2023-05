Intreccio tra Inter e Milan: Roberto Firmino fa il primo passo

L’attaccante ha disputato ieri pomeriggio la sua ultima partita ufficiale con la maglia del Liverpool

Si è chiusa la lunghissima e vincente avventura di Roberto Firmino con il Liverpool. Dopo aver salutato tra le lacrime i tifosi ad Anfield la scorsa settimana, ieri pomeriggio il centravanti brasiliano ha disputato la sua ultima partita con i ‘Reds’, nel pareggio ottenuto in trasferta per 4-4 con il Southampton.

Da settimane, infatti, Roberto Firmino aveva comunicato a Jurgen Klopp e tutta la dirigenza del Liverpool la decisione di andare in scadenza di contratto per lasciare a parametro zero il club il prossimo 30 giugno. Un attaccante che a più riprese è stato accostato alla Juventus nelle ultime stagione. L’attuale situazione di profonda incertezza che regna sovrana sul club bianconero, rende però complicata una possibile mossa da parte della dirigenza.

Di recente, invece, sono stati Inter e Milan a muoversi nei confronti dell’attaccante. Il club nerazzurro potrebbe infatti essere costretto a rimpiazzare l’addio di Romelu Lukaku, di ritorno dal prestito al Chelsea in attesa di un nuovo incontro tra i due club. I rossoneri, invece, ricercano un’alternativa di alto livello in attacco ad Olivier Giroud, dopo la stagione da flop vissuta da Origi a Milano. L’attaccante belga che, appena un anno fa, era stato prelevato a parametro zero proprio dal Liverpool.

Calciomercato Inter e Milan, Firmino ascolta l’offerta del Real Madrid

A bruciare la concorrenza che si è generata intorno al nome di Roberto Firmino, potrebbe però essere il Real Madrid.

Come riferito dal giornalista Ekrem Konur, l’attaccante – seguito anche da Roma, Arsenal, Barcellona e Atletico Madrid – prima di comunicare una risposta definitiva vorrebbe ascoltare i piani del Real Madrid nei suoi confronti. I ‘blancos’ potrebbero infatti ingaggiarlo come alternativa a Karim Benzema.

Per questa ragione, il centravanti brasiliano vorrebbe prima ricevere delle garanzie tecniche su quello che sarà il suo impiego nella Capitale spagnola e solo successivamente accettare o meno la proposta di Florentino Perez. Ad oggi, quindi, l’opzione rappresentata dal Real Madrid rimane in cima alle preferenze del ragazzo pronto ad intraprendere una nuova avventura di primo livello.