Inter, cambiano i piani: domani si opera al ginocchio

Uno degli obiettivi di mercato dell’Inter e del Milan costretto a un lungo stop: domani l’operazione al ginocchio

La stagione volge al termine, ma il calciomercato è già fondamentalmente iniziato. Se mai sia effettivamente terminato. Le big di Serie A sono pronte a muoversi in maniera massiccia in tanti reparti, anche se ovviamente prima devono definire le situazioni in panchina. Il Napoli ora è a caccia di un allenatore di assoluto livello per continuare la crescita anche in Europa e provare a confermarsi. La Roma e la Juve non hanno ancora chiaro il futuro dei propri allenatori.

Inter e Milan invece, a meno di clamorosi ribaltoni, proseguiranno con Inzaghi e Pioli ma consapevoli di dover rinforzarsi in tanti reparti. A partire dall’attacco, che presenta più di una pedina in bilico. In casa nerazzurra si cercheranno acquirenti per Correa, così come si proverà a trovare un altro accordo col Chelsea per Lukaku. Ma al momento lo scenario è complicato. Dall’altra parte Giroud va per i 37 anni, Origi sarà ceduto e Ibrahimovic è pronto a salutare. Risultato: entrambe le milanesi sono a caccia di una punta. E non è un caso che entrambe siano state accostate con insistentenza a Boulaye Dia, centravanti rivelazione della Salernitana. Il senegalese ha giocato un campionato eccezionale da 16 gol e 6 assist in 33 partite. Numeri clamorosi, soprattutto in una squadra che punta alla salvezza, per quanto di buone qualità. Purtroppo la sua stagione si è conclusa anzitempo e con un po’ di rammarico, a causa di un infortunio.

Inter e Milan, Dia si opera domani al ginocchio: i tempi di recupero

Dia si è infortunato nella partita pareggiata 2-2 in casa della Roma, in cui l’attaccante ha pure segnato un gol di tacco giocando un super partita. Un problema al ginocchio che lo costringerà a uno stop importante e a un intervento chirurgico dopo che i campani avevano comunicato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro.

I controlli più approfonditi hanno restituito un quadro clinico che necessita di un’operazione di pulizia. Come riporta ‘Il Mattino’, Boulaye Dia sarà infatti operato domani a Lione. Si tratta appunto di un intervento chirurgico di pulizia del menisco del ginocchio sinistro, che stroncherà sul nascere la lieve mobilizzazione della parte mediale che era sta evidenziata dalla risonanza magnetica. A eseguire l’operazione sarà il professor Eric Rolland, che in passato aveva operato anche Ronaldo il ‘fenomeno’. Il senegalese sarà accompagnato dal medico social granata, poi ci sarà la riabilitazione che dovrebbe essere di almeno 40 giorni.

Questo vuol dire che, oltre ovviamente a saltare gli impegni di giugno con la nazionale, il giocatore classe ’96 – che sarà riscattato dal Villarreal per 12 milioni – tornerà a disposizione solo per il ritiro di luglio che partirà il 10 per la Salernitana. A meno che qualcuno non lo porti via prima, visto che l’infortunio non impedisce al mercato di fare il proprio corso. Milan e Inter potrebbero ancora puntare su di lui, sarebbe un profilo affidabile che in Serie A ha già fatto faville. Un’alternativa niente male ai titolari, senza svenarsi. Almeno in teoria.