In quali hotel si fa calciomercato?

Il calciomercato è periodo in cui i club di calcio acquistano e vendono giocatori per formare le loro squadre. Ecco 3 sedi clou.

Come è noto, il calciomercato nel nostro paese gode di un’attenzione se non identica, almeno simile a quella che i tifosi e gli appassionati del pallone rivolgono verso il calcio giocato. Nelle finestre del calciomercato i vari club di calcio comprano e vendono giocatori sia per rinforzare le rose a disposizione sia per contribuire a far quadrare i bilanci annuali, che non sempre hanno segno positivo.

Ebbene, se in inverno la finestra del calciomercato dura poche settimane, ovvero quelle di gennaio, in estate le cose si fanno decisamente più interessanti, con ben tre mesi di trattative e operazioni che hanno l’effetto di ridisegnare non poche squadre grazie a cessioni e nuovi arrivi.

Ma le trattative che coinvolgono i club, e nello specifico presidenti, agenti dei calciatori e gli stessi atleti dove si svolgono? Qual è o quali sono i luoghi deputati allo svolgimento del calciomercato nelle sue fasi più ‘calde’? Quali i nomi dei posti in cui gli ultimi giorni del calciomercato promettono sempre scintille? Ebbene, proprio di questo vogliamo parlare nel corso dell’articolo che segue, in cui diremo quali sono i prestigiosi hotel nei quali le dinamiche del mercato dei calciatori si sviluppano, entrano nel vivo e giungono ad un esito. Ecco di seguito tutti i dettagli.

In che hotel si fa il calciomercato?

“Hotel del calciomercato” è un’espressione usata comunemente dagli appassionati di calcio e dagli addetti ai lavori, per per descrivere gli alberghi o le strutture in cui i club di calcio si riuniscono nell’ambito del periodo del calciomercato – tipicamente la sua fase finale – per portare avanti le loro trattative e per concluderle.

In particolare, vi sono tre strutture di cui vogliamo parlare che, nelle finestre di calciomercato, si trovano proprio al centro dell’attenzione. Ci riferiamo agli Hotel Sheraton a Milano, Excelsior Hotel Gallia sempre a Milano e Hotel Hilton Rome Airport ovvero luoghi molto noti per essere frequentati durante le trattative sui calciatori.

Anzi si tratta di strutture ricettive che ospitano stabilmente gli incontri chiave legati al mercato del calcio italiano nel corso degli anni. In sintesi:

lo Sheraton Hotel situato nel cuore di Milano è una destinazione popolare per i club di calcio durante il calciomercato. La sua specifica posizione lo rende conveniente per club come l’Inter e il Milan, che com’è noto sono basate nel capoluogo lombardo. Non a caso, l’hotel è stato spesso associato a importanti trattative di calciomercato ed anche nelle ultime finestre è stato punto di riferimento;

situato nel cuore di Milano è una destinazione popolare per i club di calcio durante il calciomercato. La sua specifica posizione lo rende conveniente per club come l’Inter e il Milan, che com’è noto sono basate nel capoluogo lombardo. Non a caso, l’hotel è stato spesso associato a importanti trattative di calciomercato ed anche nelle ultime finestre è stato punto di riferimento; a Milano c’è anche l’ Hotel Excelsior Hotel Gallia , non lontano dalla stazione centrale di Milano, analogamente conosciuto anche per ospitare negoziati di calciomercato. L’hotel di lusso è ritornato dall’estate scorsa un punto di incontro per agenti, dirigenti di club e calciatori nelle finestre delle trattative;

, non lontano dalla stazione centrale di Milano, analogamente conosciuto anche per ospitare negoziati di calciomercato. L’hotel di lusso è ritornato dall’estate scorsa un punto di incontro per agenti, dirigenti di club e calciatori nelle finestre delle trattative; nella capitale troviamo invece l‘Hotel Hilton Rome Airport che, come suggerisce il nome, si trova in prossimità dell’aeroporto di Roma Fiumicino. E’ vero che non è collocato nel cuore della città, come per le altre strutture appena citate, ma anch’esso è stato spesso associato a trattative di calciomercato.

E’ chiaro si tratta di esempi di strutture che costituiscono un punto di riferimento per le varie dinamiche, ma che non sono obbligatoriamente luoghi di ritrovo per lo svolgimento del calciomercato. Infatti le squadre possono scegliere varie location in base alle loro preferenze e alle circostanze specifiche di ogni trattativa. Se negli ultimi giorni delle finestre gli addetti ai lavori si riversano negli hotel è chiaramente per un’esigenza di tipo ‘logistico’.

Vediamo ora questi hotel un po’ più da vicino, premettendo però che le informazioni fornite sono di carattere generale e potrebbero essere oggetto di modifica. Ecco perché è sempre preferibile visitare i siti web degli alberghi di cui ora diremo, onde ottenere informazioni aggiornate sui servizi, le tariffe e altre informazioni specifiche che potrebbero essere utili durante il proprio soggiorno.

Hotel Excelsior Gallia di Milano: prezzi, orari, come raggiungerlo

Come sopra accennato, proprio nella sessione di calciomercato estiva 2022 è ritornato ad essere utilizzato l’Hotel Excelsior Gallia di Milano. Vi fu infatti un comunicato ad hoc della società per l’organizzazione di eventi sportivi Master Group Sport su una sorta di ‘taglio del nastro’ nella struttura meneghina. Master Group Sport, in collaborazione con A.Di.Se. (Associazione Italiana Direttori Sportivi), scelse infatti di organizzare di nuovo in questo storico edificio le giornate più calde delle trattative, ma si tratta di un ritorno di alto livello perché già negli anni ’50 del secolo scorso l’hotel fu sede del calciomercato degli albori.

L’Hotel Excelsior Gallia è sito in Piazza Duca d’Aosta, 9 a Milano. Le camere prevedono prezzi a tre cifre per il soggiorno, ma ciò ben si comprende per una struttura a 5 stelle.

Gli interessati a fermarsi a dormire nella struttura, debbono sapere anzitutto che gli orari dell’Hotel Gallia di Milano possono variare in base alle politiche e circostanze specifiche dell’organizzazione. Vero è che gli hotel hanno orari standard per il check-in e il check-out pertanto, nella maggior parte delle strutture, il check-in si compie nel pomeriggio – solitamente intorno alle 15:00. Questo vale ad esempio per l’albergo in oggetto.

Per quanto attiene al check-out, tipicamente gli ospiti devono lasciare la camera al mattino, entro le 12:00 del giorno di partenza. Il cliente può comunque richiedere il check-in anticipato o il check-out posticipato in fase di prenotazione in base alla disponibilità. Tuttavia è vero che agli ospiti che compiono il check-in o il check-out prima o dopo gli orari fissati potrebbe essere addebitato un supplemento di costo. Interessante notare altresì che l’hotel offre il servizio di deposito dei bagagli prima del check-in e dopo il check-out. E la reception è sempre aperta, sia di giorno che di notte: questo vuol dire sarà possibile effettuare il check-in o comunque contattare il personale dell’hotel in ogni momento.

Come arrivare all’Hotel Excelsior Gallia?

In caso di arrivo in treno alla stazione Centrale di Milano, si può raggiungere l’hotel a piedi in pochissimo tempo. E’ sufficiente osservare le indicazioni per Piazza Duca d’Aosta. In ipotesi di arrivo in macchina invece, è oggi tutto più semplice con il Gps che può guidare alla struttura senza errori nel tragitto. Nell’hotel è anche presente un parcheggio per i clienti.

Per quanto riguarda il sistema di trasporto pubblico, a Milano troviamo metropolitana, tram e autobus. E’ possibile usare questi mezzi per arrivare alla stazione della metropolitana Centrale FS, situata proprio in prossimità dell’hotel, o per giungere a una delle fermate dei bus o dei tram nei pressi.

Hotel Sheraton di Milano: prezzi, orari, come raggiungerlo

Lo Sheraton di Milano San Siro è collocato in un’area in cui nei dintorni troviamo estesi parchi e locali di intrattenimento ed è un punto di riferimento chiave per i visitatori dei principali centri espositivi della zona, e dunque non soltanto per chi partecipa direttamente al calciomercato. La struttura è in particolare sita in via Caldera 3 nella città lombarda e ha 4 stelle.

Nelle fasi del calciomercato all’interno della struttura ricettiva sono allestite stanze ad hoc, riservate ai club per concludere le trattative nei giorni più ‘caldi’ e che ovviamente accolgono tutti i vari addetti ai lavori i quali – oltre ad operare attivamente nel mercato dei calciatori – danno continui aggiornamenti sulla situazione.

Ricordiamo altresì che, nella sessione invernale di calciomercato, le trattative per la stagione 2022-2023 si sono svolte all’Hotel Sheraton di Milano, con fase finale nei giorni 30 e 31 gennaio.

Più nel dettaglio la classica fase finale del calciomercato finestra invernale che si colloca all’inizio del nuovo anno, organizzata da A.Di.Se (Associazione Italiana Direttori Sportivi) in collaborazione con Master Group Sport, ha luogo presso questa struttura ricettiva di alto livello nel quartiere di San Siro. La chiusura delle trattative dell’ultima finestra era stata prevista per le ore 20, secondo una prassi consolidata.

Costo camere e comfort previsti

Merita di essere menzionato lo stile modernista che definisce le varie aree dello Sheraton Hotel, ispirate al design milanese. Nella struttura troviamo più di trecento camere, 24 suite e una suite Presidential, che permettono di provare tutte le esclusive esperienze della struttura a 4 stelle. Presente anche un fitness center aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Da notare poi che la prestigiosa struttura è caratterizzata da un’ampia area esterna in cui si trova una piscina scoperta con bar, un giardino terrazzato e un ristorante di specialità argentine, che prende il nome di El Patio del Gaucho, Javier Zanetti.

Con una reception attiva h24 nell’Hotel Sheraton di Milano, l’interessato deve sapere che può fare il check-in dalle 15:00, mentre è possibile effettuare il check-out fino alle 12:00. Inoltre si può richiedere il check-in anticipato o il check-out posticipato in fase di prenotazione in rapporto alla disponibilità. Anche in questo caso, tuttavia, agli ospiti che fanno il check-in o il check-out prima o dopo gli orari designati potrebbe essere addebitato un supplemento di spesa.

Ancora, l’Hotel Sheraton di Milano offre il servizio di deposito dei bagagli prima del check-in e dopo il check-out. Prezzi a tre cifre anche le camere di questo hotel, ma ben si comprende alla luce dei tantissimi comfort che riserva alla esigente clientela.

Come arrivare all’Hotel Sheraton di Milano?

Come per l’Hotel Excelsior Gallia, anche per lo Sheraton di San Siro non mancano le pratiche soluzioni per raggiungerlo. Il soggiorno presso Sheraton Milan San Siro comporta infatti anche un agevole accesso alle zone attorno alla struttura, attraverso un servizio di navetta offerto presso l’hotel.

Per coloro che intendono giungere in auto, Sheraton Milan San Siro presenta un parcheggio in loco, come pure un altro parcheggio nelle vicinanze nell’ipotesi nella quale il primo sia al completo. Il parcheggio è previsto ad un costo aggiuntivo.

Inoltre, peculiarità dello Sheraton Milano è che è situato vicino allo stadio di San Siro ed è agevolmente collegato con gli aeroporti, con l’autostrada e con i maggiori quartieri del capoluogo lombardo.

Hilton Rome Airport di Roma: prezzi, orari, come raggiungerlo

Anch’esso sede dell’ultima finestra di calciomercato invernale, l’Hilton Rome Airport di Roma è un altro hotel di primissimo livello, e non a caso sede di trattative per il mercato dei giocatori. Presso l’aeroporto di Roma-Fiumicino, l’Hilton Rome Airport Hotel è assai comodo per i viaggiatori che hanno bisogno di un alloggio vicino al terminal.

All’interno della struttura troviamo servizi di ottima qualità, ideali a garantire un soggiorno con tutti i comfort. Tra i servizi camere eleganti e ben arredate, bar e ristorante, centro fitness, piscina, un centro business, servizio in camera, servizio di lavanderia e connessione Wi-Fi. Ovviamente non mancano le sale per riunioni ed eventi, adatte al contesto del calciomercato.

Da notare che il cliente può compiere il check-in dalle 14:00, mentre è possibile fare il check-out fino alle 12:00. L’interessato può altresì richiedere il check-in anticipato o il check-out posticipato in fase di prenotazione sulla scorta della disponibilità. Peraltro l’Hotel Hilton Rome Airport offre il servizio di deposito dei bagagli prima del check-in e dopo il check-out. E la reception è sempre aperta, sia di giorno che di notte. Anche qui prezzi a tre cifre per una camera, ma d’altronde non potrebbe essere diversamente per un hotel a quattro stelle, di classe, moderno e a pochi passi dal terminal.

Come arrivare all’Hotel Hilton Rome Airport

Chi arriva in aereo all’aeroporto di Fiumicino sarà subito nei pressi dell’hotel Hilton Rome Airport: basterà fare un breve tratto a piedi. Invece chi giunge in macchina dovrà rispettare le indicazioni per l’aeroporto di Roma-Fiumicino e andare verso il terminal 3. L’Hotel Hilton Rome Airport è comunque dotato di un parcheggio disponibile per gli ospiti.

Invece chi arriva con i mezzi pubblici deve sapere che potrà prendere il treno Leonardo Express da Roma Termini, vale a dire la stazione ferroviaria principale della Capitale. Il treno Leonardo Express consiste in un servizio diretto che collega Roma Termini all’Aeroporto di Roma-Fiumicino. Dopo esser arrivati all’aeroporto, basterà seguire poche indicazioni per giungere all’Hotel Hilton Rome Airport.

Chi arriva invece in taxi potrà indicare all’autista di essere condotto all’Hilton Rome Airport Hotel, come detto situato nell’aeroporto di Roma-Fiumicino. Opportuno specificare di essere portati al terminal 3 dell’aeroporto, in cui si trova l’hotel.

È sempre consigliabile verificare gli orari dei treni o degli autobus, nonché le opzioni di trasporto più recenti, prima di pianificare il tuo viaggio verso l’Hilton Rome Airport Hotel.

In ogni caso vero è che le indicazioni e le opzioni di trasporto possono variare nel tempo, quindi è sempre consigliabile contattare direttamente l’hotel o utilizzare strumenti di navigazione aggiornati, per ottenere informazioni specifiche e accurate sul modo migliore per raggiungerlo.

Ribadiamo che per quanti intendono arrivare in auto, Hilton Rome Airport Hotel ha un parcheggio in loco per la massima praticità.

Dove si chiude il calciomercato estivo ed invernale?

Come abbiamo visto nel corso di questo articolo, il calciomercato si svolge nelle sue fasi calde e si chiude tipicamente in hotel: specialmente negli ultimi giorni delle trattative, gli alberghi Hilton Rome Airport, Sheraton e Gallia di Milano divengono tre ambienti clou per le trattative e i possibili accordi per cessioni e acquisti, che non di rado avvengono proprio alla chiusura, ovvero all’ultimo minuto.

Alberghi e hotel diventano dunque luoghi di incontro e negoziazione, poiché presentano spazi riservati e comfort per le trattative. Anzi la prassi vuole che i club o i loro rappresentanti prenotino camere o suite per incontrarsi con gli agenti dei giocatori e discutere dei trasferimenti.

Chiaro che non esiste però un luogo predeterminato per le trattative, perché è pur vero che gli incontri e le discussioni possono svolgersi anche in diverse città italiane ed eventualmente in sedi estere, in base alle preferenze e esigenze dei club e delle persone coinvolte nella trattativa. Pertanto, non c’è un luogo fisico specifico e stabilito in anticipo per la chiusura del calciomercato in Italia, mentre ci sono date ben precise di apertura e chiusura delle finestre estive ed invernali – stabilite dal Consiglio Federale FIGC.

Pertanto, se ci chiede quando inizia e quando finisce la sessione di calciomercato invernale, rispondiamo che tipicamente dura l’intero mese, iniziando i primi giorni di gennaio – poco prima della ripresa del campionato dopo le feste natalizie – e terminando il 31 gennaio o l’1 febbraio. Da notare che le date del calciomercato invernale coincidono con quelle dei maggiori campionati europei: Liga, Ligue 1, Bundesliga e Premier League hanno all’incirca le stesse date di inizio e fine sessione, a variare sono solitamente gli orari di chiusura della finestra. Ad esempio in Inghilterra il calciomercato invernale è solito terminare alle ore 23 dell’ultimo giorno della finestra. Analoghe osservazioni possono essere fatte per la finestra bimestrale del calciomercato estivo.

Considerazioni finali

Come abbiamo avuto modo di rimarcare nel corso di questo articolo, il calciomercato estivo inizia tipicamente il primo luglio e termina il 31 agosto o primo settembre di ogni anno. Quello invernale ha invece luogo nel mese di gennaio. Nell’ambito di detto periodo, i club possono comprare, vendere o scambiare giocatori con trattative con altri club o agenti dei giocatori. Chiaramente ciascuna squadra cerca di capire quali sono le proprie effettive necessità e rinforzare alcune posizioni o reparti della squadra con gli acquisti.

Le trattative di calciomercato implicano una serie di negoziati tra i club interessati, i calciatori stessi e i loro agenti. Come è noto le società possono offrire somme di denaro, atleti in scambio o una combinazione di tutti e due per conseguire il giocatore voluto. Ma è vero che dette negoziazioni possono essere complesse e richiedere tempo per essere ultimate. E talvolta le trattative possono arenarsi proprio all’ultimo.

4 motivi per cui il calciomercato si svolge in hotel o albergo

Abbiamo parlato di 3 hotel di lusso, in cui solitamente si svolgono le fasi ‘calde’ del calciomercato, ma per quali motivi sono le sedi prescelte? Chiariamoli di seguito, anche se alcuni sono facilmente intuibili:

privacy, dato che gli hotel presentano un ambiente privato e riservato nel quale le squadre di calcio, gli agenti dei calciatori e la rete degli intermediari possono incontrarsi per parlare dei trasferimenti e dei possibili ‘colpi’ di mercato. La riservatezza è d’uopo perché i contatti possono implicare informazioni sensibili e negoziazioni che richiedono discrezione.

dato che gli hotel presentano un ambiente privato e riservato nel quale le squadre di calcio, gli agenti dei calciatori e la rete degli intermediari possono incontrarsi per parlare dei trasferimenti e dei possibili ‘colpi’ di mercato. La riservatezza è d’uopo perché i contatti possono implicare informazioni sensibili e negoziazioni che richiedono discrezione. facilità di accesso , in quanto gli alberghi sono di solito situati in posizioni centrali e in cui si può agevolmente arrivare, rendendo più conveniente per le parti coinvolte incontrarsi pur provenendo da località anche molto distanti tra loro. Ciò può favorire le trattative, in quanto i rappresentanti dei club e gli agenti dei giocatori possono viaggiare e raggiungere facilmente l’hotel designato per l’incontro. Basti pensare all’Hotel Hilton Rome Airport, collocato proprio nelle immediate vicinanze della pista degli aerei.

, in quanto gli alberghi sono di solito situati in posizioni centrali e in cui si può agevolmente arrivare, rendendo più conveniente per le parti coinvolte incontrarsi pur provenendo da località anche molto distanti tra loro. Ciò può favorire le trattative, in quanto i rappresentanti dei club e gli agenti dei giocatori possono viaggiare e raggiungere facilmente l’hotel designato per l’incontro. Basti pensare all’Hotel Hilton Rome Airport, collocato proprio nelle immediate vicinanze della pista degli aerei. rete di infrastrutture e comfort, in quanto gli alberghi non di rado offrono spazi ad hoc e attrezzati per le trattative, come sale riunioni, sale eventi o suite di lusso, che possono essere prenotate per ospitare le trattative. Chiaramente si tratta di aree con tutti i comfort, come ad esempio connessione internet, apparecchiature audiovisive e servizi di ristorazione, onde assicurare un ambiente confortevole durante le trattative;

in quanto gli alberghi non di rado offrono spazi ad hoc e attrezzati per le trattative, come sale riunioni, sale eventi o suite di lusso, che possono essere prenotate per ospitare le trattative. Chiaramente si tratta di aree con tutti i comfort, come ad esempio connessione internet, apparecchiature audiovisive e servizi di ristorazione, onde assicurare un ambiente confortevole durante le trattative; logistica semplificata, dato che nell’offerta vi sono servizi di prenotazione e gestione delle camere e dei locali, che facilitano la logistica degli incontri e favoriscono quella praticità delle trattative, che nel calciomercato non deve mai mancare.

Infine non dimentichiamo altresì che gli hotel sono scelti tipicamente anche per la loro fama e prestigio, come pure per la loro associazione al mondo del calcio, basti pensare all’Hotel Excelsior Gallia di Milano ovvero l’albergo storico nel quale il calciomercato nacque ufficialmente negli anni ’50 del secolo scorso col principe palermitano Raimondo Lanza di Trabia.