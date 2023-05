Dall’addio al Napoli all’ipotesi Juve: doppio annuncio di Spalletti

Il tecnico di Certaldo lascia gli azzurri dopo due stagioni e la conquista dello Scudetto che mancava da ben 33 anni

Poco meno di ventiquattro ore dopo De Laurentiis, Luciano Spalletti ufficializza l’addio al Napoli al termine della stagione e dopo la vittoria di uno Scudetto che in città mancava da ben 33 anni.

“A volte per troppo amore ci si lascia“, ha esordito il tecnico azzurro in quel di Coverciano per l’evento ‘Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione’.

“Adesso non sono in grado di dare al club tutto quello che merita – ha aggiunto – Mi sento stanco e ho bisogno di riposarmi“.

Spalletti era stato accostato anche alla panchina della Juventus, considerato che in bianconero potrebbe approdare Cristiano Giuntoli (c’è un accordo tra lui e i bianconeri, ma oggi De Laurentiis non intende liberarlo gratis), ma il classe ’59 di Certaldo spegne definitivamente qualsiasi rumors su un suo futuro immediato alla guida di un’altra squadra.

“Resto fermo un anno“, ha infatti chiosato il 64enne che dice addio al Napoli dopo due stagioni un tricolore che ha fatto entrare lui e i suoi calciatori nella storia della società partenopea.