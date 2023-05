A zero alla rivale: ora per Inter e Juventus sono guai

Sia la Juventus che l’Inter sono sulle tracce di un importante calciatore in scadenza di contratto, ma c’è un grande pericolo all’orizzonte

Le stagioni di Inter e Juventus viaggiano su due binari paralleli e opposti. Mentre i nerazzurri hanno conquistato un altro trofeo e raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della Champions, la compagine bianconera continua a vivere una delle annate sportive più complicate di sempre.

Entrambe le dirigenze, però, sono chiamate ad intervenire nel corso della sessione estiva di calciomercato, che aprirà ufficialmente i battenti a partire dal 1° luglio. In tal senso, si sono già attivate alla ricerca di ghiotte opportunità, con l’intenzione chiaramente di rinforzare il più possibile la rosa a disposizione. I loro mirini, inoltre, sono puntati in maniera costante sulla lunga lista dei parametri zero, dato che è impossibile competere economicamente con i top club europei.

Nell’elenco troviamo diversi giocatori interessanti ed uno dei migliori, senza dubbio, è Raphael Guerreiro. Nelle scorse ore, l’esterno portoghese ha ufficializzato l’addio al Borussia Dortmund con un post su Instagram, di conseguenza per lui è tempo di pensare al futuro. L’ex Lorient, dal canto suo, presenta un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, motivo per cui è possibile assicurarsi le sue prestazioni senza il pagamento del cartellino.

Calciomercato Juventus e Inter, Guerreiro nella lista del Bayern Monaco

Juventus e Inter sono da tempo sulle sue tracce, perché abbiamo a che fare con un’occasione davvero intrigante in ottica fronte entrate. Ma bisogna fare molta attenzione alla concorrenza, che potrebbe rovinare i piani delle due nemiche italiane.

Difatti, stando a quanto si apprende da ‘Sky Sport Deutschland’, il nome del calciatore lusitano pare sia anche nella lista del Bayern Monaco. Nelle ultime settimane si sarebbero svolti dei colloqui tra le parti in causa e il tutto starebbe procedendo positivamente.

Allo stesso tempo, però, non è chiaro cosa accadrà ai piani alti del club bavarese da qui ai giorni a venire ed il tecnico Thomas Tuchel potrebbe perfino dare le dimissioni. Quindi, sbilanciarsi su un eventuale trasferimento di Guerreiro in Baviera, ad oggi, sarebbe un azzardo, nonostante le condizioni economiche più che favorevoli. Juventus e Inter osservano.