Trattativa avanzata: primo acquisto per Pioli

Il Milan vuole blindare la qualificazione alla prossima Champions League, ma intanto ha iniziato a pianificare il mercato per la prossima stagione

Il Milan si prepara ad affrontare questa sera la Juventus: basta un punto alla squadra di Pioli per accedere matematicamente alla prossima Champions League.

Intanto l’area tecnica rossonera ha iniziato a pianificare il mercato della prossima stagione, con l’intento di alzare il livello del reparto offensivo del tecnico parmense. Il primo pass sarà la conferma di Leao, con il rinnovo del crack portoghese che sarà sottoscritto a stretto giro di posta. Serve però soprattutto un centravanti al Milan, in attesa di capire quale sarà il futuro sulla trequarti di Brahim Diaz. Piace (e tanto) Openda in Ligue 1, mentre non tramontano le piste Arnautovic e Morata.

Calciomercato Milan, scatto per il baby Bouanan

Sul futuro di Brahim Diaz l’ultima parola sarà del Real Madrid, che potrebbe riprendersi il fantasista visto il sempre più probabile addio di Asensio.

Quest’ultimo potrebbe tornare nei radar di Maldini, che già lo aveva sondato la scorsa estate. Per il momento il Milan riflette, ma intanto è pronta a sferrare il colpo per un baby della Ligue 1. Stando al portale ‘Rivalite.dz’, il sodalizio meneghino sarebbe in trattative avanzate con il Nizza per Badredine Bouanan. Il Milan continua a puntare sulla linea verde e avrebbe messo seriamente gli occhi sul baby fantasista algerino classe 2004, messosi in evidenza nella stagione in corso con la maglia della formazione transalpina. Per Bouanan 19 presenze stagionali in tutte le competizioni e 5 assist messi a referto. Su di lui anche le sirene della Premier League, però il Milan si sarebbe mosso in anticipo rispetto alla concorrenza e potrebbe così mettere a segno il primo colpo per la sessione estiva del mercato.