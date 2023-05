Siviglia-Roma, non solo Dybala: doppia speranza per Mou

In casa Roma cresce l’attesa per la finale di Europa League con il Siviglia: dopo il ko di Firenze, testa alla finalissima di Budapest

Una stagione in una singola partita: nella finale di Europa League con il Siviglia i giallorossi cercheranno il secondo trofeo internazionale in due stagioni.

Giovedì la Roma sarà di scena alla Puskas Arena di Budapest dove affronterà il Siviglia nella finalissima di Europa League. Una partita difficile ed importantissima per la squadra di José Mourinho che un anno dopo il trionfo in Conference League cercherà il tutto per tutto contro una squadra specializzata in partite di questo tipo.

Alla vigilia della settimana che porterà i capitolini alla finale di Europa League, José Mourinho può sorridere e tirare un sospiro di sollievo per due buone notizie che arrivano dall’infermeria. In particolar modo, dovrebbero essere abili ed arruolabili sia Leonardo Spinazzola e Paulo Dybala per la sfida con il Siviglia.

Roma, Dybala e Spinazzola ok per la sfida col Siviglia

La notizia più importante è quella legata a Paulo Dybala: stando a quanto filtra da Trigoria, infatti, l’argentino è vicino al pieno recupero e per la finale di Europa League sarà a disposizione, almeno per partire dalla panchina.

Discorso analogo per Leonardo Spinazzola: anche l’e Juventus non è al top della condizione, ma potrà dare il suo contributo a partita in corso. Infine, sospiro di sollievo per Pellegrini, il quale si è messo alle spalle il problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare la partita persa ieri sul campo della Fiorentina.