Annuncio ufficiale su Dybala: Tiago Pinto gela i tifosi

Il direttore generale della Roma ha rilasciato un ultimo aggiornamento sulle condizioni dell’attaccante argentino

Continua ad esserci parecchia apprensione nella Capitale intorno a quelle che sono le condizioni di Paulo Dybala. Il forte centravanti anche questo pomeriggio è rimasto fuori dai convocati per il match tra Fiorentina e Roma a causa del trauma distorsivo alla caviglia che tiene in ansia un intero popolo.

Tra quattro giorni, infatti, la Roma si giocherà a Budapest la finalissima di Europa League contro il Siviglia. Una competizione che, oltre a portare un altro trofeo nella bacheca giallorossa, potrebbe consentire a José Mourinho e ai suoi ragazzi di centrare la qualificazione diretta alla prossima Champions League. In forte dubbio, però, la presenza di Paulo Dybala, ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia.

Delle condizioni dell’argentino ha parlato il direttore Tiago Pinto ai microfoni di ‘Dazn’, durante il pre-partita di Fiorentina-Roma: “Dybala? Se non sta qua è perché non sta bene, vediamo mercoledì. Finale di Europa League? Partita molto importante per tutti noi, la più importante della storia recente della Roma. Ma il nostro progetto va al di là di vittoria o sconfitta. Abbiamo basi chiare sul progetto che sono chiare per tutti, sicuramente saremo molto più felici se vinciamo”.