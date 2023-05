Rinnovo o addio: ultimatum ufficiale su Milinkovic-Savic

Protagonista assoluto nella vittoria di oggi della Lazio contro la Cremonese, Sergej Milinkovic-Savic ha anche un futuro tutto da scrivere. L’annuncio in conferenza

Vittoria rocambolesca per la Lazio nel pomeriggio dell’Olimpico con un 3-2 pirotecnico contro la Cremonese già retrocessa. Decisivo con una doppietta il solito Sergej Milinkovic-Savic, che nel momento del bisogno si carica sulle spalle la squadra allenata da Maurizio Sarri.

Stagione sontuosa da 11 gol e 8 assist per il centrocampista biancoceleste, che con il contratto in scadenza nel 2024 resta grande uomo mercato. In merito alla questione è intervenuto lo stesso Sarri in conferenza stampa con un passaggio piuttosto chiaro: “Non lo so in questo momento. Il ragazzo è a scadenza e anche la società dovrebbe prendere delle decisioni oltre a quelle che prenderà il ragazzo. Se si va a un prolungamento ha un senso, altrimenti perderlo a zero sarebbe pesante”.

Sarri ha ribadito come dipenda dallo stesso Milinkovic: “Molto dipende dal ragazzo, se si mette a disposizione per il rinnovo, altrimenti è difficile da gestire per la società. L’ho visto coinvolto, ha avuto momenti difficili ma è sempre uscito dai momenti no, ci ha tirato fuori dai guai. Non lo so che intenzioni ha”.

In generale sul mercato del futuro Sarri ha aggiunto: “Bisogna avere la certezza di chi rimane, poi si vede chi può arrivare. Se si va dietro al mercato si rischia di prendere giocatori inutili. Entro pochissimo tempo bisogna capire chi rimane, poi capire di cosa abbiamo bisogno”.