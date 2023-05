Quando finisce il calciomercato estivo 2023? Le date ufficiali

Il calciomercato estivo è uno degli aspetti più importanti nel mondo del calcio; andiamo a vedere quando finisce.

La nuova stagione calcistica, la 2023/2024, è sempre più vicina e le società devono prepararsi a rinforzare le proprie rose per cercare di raggiungere (nel prossimo campionato) gli obiettivi prefissati.

Il calciomercato estivo, da questo punto di vista, è fondamentale perché permette alle società di imbastire le trattative in vista della prossima Serie A.

Nel mondo del calcio, il mercato ha un ruolo fondamentale perché il momento in cui le rose vanno a formarsi e tifosi, con i vari acquisti, possono permettersi di sognare in grande.

All’interno di una stagione esistono due tipi di calciomercato e quello estivo è, senza nessun dubbio, il più importante; le società, infatti, hanno diverso tempo a disposizione per portare avanti le trattative.

Sono due le date in cui, di base, può finire il calciomercato estivo; andiamo a vedere nel dettaglio tutte le informazioni necessarie per quanto concerne la prossima sessione di mercato in cui le società dovranno andare a comporre le rose per la stagione 2023/2024.

Date calciomercato estivo 2023: quando inizia e quando finisce?

Nel prossimo calciomercato estivo saranno diversi le situazioni da monitorare per le squadre di Serie A.

Il Napoli vorrà rinforzare la rosa per continuare a dominare il campionato, Inter e Milan dovranno migliorarsi se vogliono tornare a competere per lo scudetto mentre la Juventus è attesa (probabilmente) da una vera e propria rivoluzione.

Andiamo, però, nel dettaglio e cerchiamo di capire le date di inizio e fine del prossimo calciomercato estivo. L’inizio, come riporta Goal, è fissato per il primo luglio, data in cui le società potranno iniziare a depositare i contratti per i giocatori acquistati.

E la fine? Sempre stando a quanto riferito da Goal non abbiamo ancora una data precisa di fine della prossima sessione estiva di calciomercato ma possiamo dire come le ipotesi sono due, il trentuno agosto o il primo settembre.

Quanto dura il mercato estivo 2023?

Il calciomercato estivo è, senza ombra di dubbio, il più importante nella composizione delle rose considerando anche il tempo che hanno a disposizione le varie società per andare a completare le trattative.

Come detto il prossimo calciomercato estivo inizierà il primo luglio mentre finirà o il 31 agosto o il primo settembre; un lasso di tempo, dunque, molto importante per comporre le rose chiamate ad affrontare la Serie A 2023/2024. Sarà un periodo intenso perché le big del campionato italiano vorranno rinforzarsi nel miglior modo possibile