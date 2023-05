Probabili formazioni Juve-Milan: Allegri perde Vlahovic, Pioli non cambia

Le probabili formazioni di Juventus-Milan, match di Torino valevole per la trentasettesima giornata di Serie A

La Juventus per continuare a sperare nel ‘miracolo’ Champions ha un solo risultato a disposizione e può approfittare delle sconfitte di Atalanta e Roma per scalare la classifica e salire in zona Europa League. Il Milan, invece, è a caccia dell’ultimo punto per strappare il pass per la Champions.

Massimiliano Allegri – la cui posizione in panchina apre a scenari non preventivati fino a qualche settimana fa – cambierà nuovamente formazione (la 106° dopo il ritorno a Torino) e potrebbe puntare sul tridente inedito composto da Kean, Chiesa e Di Maria, quest’ultimo al passo d’addio all’Allianz Stadium al pari di Rabiot e del connazionale Paredes. Niente da fare invece per Vlahovic: provino negativo in mattinata per il centravanti serbo, alle prese nei giorni scorsi con un sovraccarico muscolare. Davanti a Szczesny spazio a Gatti insieme a Danilo e Bremer, a destra rientra dalla squalifica Cuadrado. Kostic sulla corsia opposta del centrocampo a quattro, in mezzo favorito Locatelli per affiancare Rabiot. Torna a disposizione capitan Bonucci che si accomoderà in panchina.

Stefano Pioli, invece, è pronto a confermare la squadra che ha battuto la Sampdoria: Messias dunque si avvia a vincere il ballottaggio con Saelemaekers. Il brasiliano completerà così la linea dei trequartisti, dietro ad Olivier Giroud, con Brahim Diaz e Rafael Leão. Nessun dubbio in mediana, dove senza Ismael Bennacer, giocheranno Sandro Tonali e Rade Krunic. In difesa conferma per Thiaw vicino a Tomori, sui lati Calabria e Theo Hernandez. In porta chiaramente Mike Maignan.

Le formazioni di Juventus-Milan

Ecco le formazioni di Juventus-Milan:

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri

Indisponibili: Kaio Jorge, Pogba, De Sciglio, Fagioli, Soulé, Vlahovic

Squalificati: –

Diffidati: Rabiot

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic

Squalificati: –

Diffidati: Kjaer, Pobega, Rebic, Kalulu.

Serie A, Juventus-Milan: dove vederla in tv

Il match tra la Juve e il Milan, valevole per la 37a giornata di Serie A, che avrà inizio alle ore 20.45 di domenica 28 maggio sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Dazn, attraverso l’app o il sito della piattaforma

Il calendario di Juventus e Milan

La stagione per Juventus e Milan si avvia alla conclusione. Senza le coppe – entrambe le squadre sono state eliminate in semifinale – l’ultima partita sarà il prossimo weekend: per i bianconeri ci sarà l’Udinese, in trasferta, per i rossoneri il Verona in casa.