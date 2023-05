Milan, accordo raggiunto: firma per quattro anni

Milan, novità in vista dal mercato: intesa raggiunta e accordo ad un passo per la firma di un quadriennale

C’è una Juventus da affrontare e una Champions League da conquistare: con la conferma del quarto posto, il Milan potrà dedicarsi interamente al mercato in vista della prossima stagione.

In particolare i rossoneri stanno riflettendo su diverse opzioni a costo zero, in particolare per la mediana. Milinkovic-Savic e Kamada sono i nomi più caldi in questo senso, ma il giapponese potrebbe non essere l’unico colpo a costo zero. Si valutano infatti anche profili per l’attacco. Piace da tempo Firmino, mentre rischia di sfumare Reiss Nelson. Il duttile attaccante inglese sembra infatti destinato a restare all’Arsenal.

Milan, Nelson vicino al rinnovo con l’Arsenal

Come infatti riferiscono dall’Inghilterra, l’attaccante classe 1999 è pronto a firmare un nuovo contratto con i ‘Gunners’ fino al 2027.

‘The Athletic’ sottolinea infatti come il giocatore sia ormai vicinissimo a raggiungere un accordo con il club. L’affare sembra davvero in dirittura d’arrivo. Un accordo che complica i piani del Milan, che ha seguito con attenzione il giocatore e che avrebbe potuto provare a portarlo a Milano a costo zero. Nelson, apprezzato per la sua duttilità dalla dirigenza rossonera, non ha disputato molte gare con i ‘Gunners’, ma si è rivelato spesso decisivo e una carta preziosa per Arteta all’uscita dalla panchina. Da qui la volontà del club di prolungargli il contratto. Sulle tracce del giocatore, oltre al Milan, anche il Brighton di De Zerbi. Il tecnico italiano però, un po’ come i rossoneri, dovrà arrendersi e rinunciare all’eventuale approdo a parametro zero. Dopo il rinnovo di Bukayo Saka e Aaron Ramsdale, l’Arsenal continua dunque con la sua politica di rinnovi.