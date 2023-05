Lotta salvezza, dallo spareggio alla classifica avulsa: tutte le combinazioni

L’autogol di Magnani ha rimesso tutto clamorosamente in discussione: la sfida salvezza in Serie A potrebbe essere decisa da uno spareggio. Ecco come

Sono ancora diversi i verdetti che la stagione di Serie A deve ancora emettere. Tra questi impossibile non menzionare quello relativo alla lotta per non retrocedere, che si trascinerà fino all’ultimo seconda della trentottesima giornata.

Dopo aver accarezzato a lungo l’idea di poter compiere uno scatto salvezza (quasi) decisivo, il Verona è stato raggiunto dall’Empoli al 96′. Decisivo l’autogol di Magnani, che ha deviato in maniera letale il tiro velleitario di Stojanovic. Con il pareggio ottenuto contro i toscani, gli scaligeri hanno raggiunto lo Spezia a quota 31 punti con una gara soltanto ancora da disputare. Il Lecce, con i suoi 33 punti, quest’oggi potrebbe restringere a due la lotta salvezza facendo bottino pieno sul campo del Monza. Se terminasse così, con Spezia e Verona a pari punti anche dopo l’ultima giornata, le compagini di Semplici e di Zaffaroni andrebbero a giocarsi tutto negli spareggi, novità introdotta dalla Lega Serie A nel caso in cui due o più squadre in lotta per la salvezza e per lo scudetto arrivino a pari punti.

Serie A, lotta salvezza al cardiopalma: spareggio o classifica avulsa, ecco le combinazioni

L’ipotesi spareggio, dunque, è un’opzione che non può essere trascurata. Nell’ultima sfida di campionato lo Spezia se con la Roma, mentre il Verona sarà di scena a San Siro per sfidare il Milan. Nel caso in cui il Lecce quest’oggi dovesse fare bottino pieno con il Monza e le gare di Verona e Spezia dovessero finire con lo stesso risultato nell’ultima sfida, gli scaligeri e i liguri si giocherebbero tutto nello spareggio salvezza. A decretare la corsa per non retrocedere potrebbe essere dunque lo spareggio finale.

Si tratta di una gara secca da 90 minuti: in caso di parità, niente tempi supplementari ma direttamente calci di rigore. Qualora tre squadre (in questo caso Lecce, Verona e Spezia) finissero il proprio campionato appaiati, però, si terrà conto della classifica avulsa per determinare le due partecipanti allo spareggio. Staremo a vedere cosa succederà.