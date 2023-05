“La Juventus è finita”: tradimento e bufera durante la sfida col Milan

Le parole che arrivano prima di Juventus-Milan fanno infuriare il popolo bianconero: tutti contro la società, sta succedendo adesso

Furia bianconera sulla Juventus. Sono gli stessi tifosi del club piemontese a prendersela con la società.

Nasce tutto dalle dichiarazioni di Francesco Calvo, CFO della società, prima del fischio d’inizio della sfida contro il Milan. Il dirigente bianconero si è soffermato sulla penalizzazione ricevuta dalla Corte di Appello Federale e dopo aver rimarcato che la Juve la ritiene ingiusta e non proporzionata, ha anche affermato: “Ormai però è definitiva”.

Una frase che annuncia la decisione della società di non proseguire sulla strada dei ricorsi e quindi accettare il -10 in classifica, in attesa poi di capire quel che accadrà con l’altro procedimento sportivo in corso, quello relativo alle manovre stipendi (e non solo) con l’udienza di primo grado fissata per metà giugno.

Proprio la scelta di non presentare un ulteriore ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ha fatto scatenare i tifosi della Juventus, tutti contro la società e pronti anche a mollare il club visto l’andazzo.

Juventus, tifosi contro la società: “Con voi ho chiuso”

Le dichiarazioni di Calvo relative alla “sentenza definitiva” hanno acceso il dibattito sui social e i tifosi si sono schierati contro il club in maniera abbastanza netta.

“Proprietà assente, dirigenti fantocci, società di pagliacci” scrive un tifoso su Twitter, arrivando a dire anche che la Juventus “oggi è un circo”. Sulla stessa lunghezza d’onda altri tweet del popolo bianconero, davvero inviperito visto che si aspettava una società pronta ad approdare al Tar pur di dimostrare la propria innocenza.

Ecco allora chi scrive che dopo 61 anni di tifo abbandona la Juve, chi parla di “dichiarazioni vergognose” e chi dice che la Juventus ormai non esiste più, sostituita da la “Elkanentus” con chiaro riferimento a John Elkann.

Ecco alcuni tweet:

Pre-partita #JuventusMilan, #Calvo: "Ormai è una pena definitiva, è acqua passata, concentriamoci sul campo". Proprietà assente, dirigenti fantocci, società di pagliacci: c'era una volta la @juventusfc, oggi è un circo che il tifo bianconero non merita — Fabio Giambò (@FabioGiambo) May 28, 2023

Le parole di Calvo segnano la parola fine sull'esistenza della #Juventus così come la conoscevamo. Ora c'é un'altra cosa, chiamatela Newentus o Elkanentus ma la #Juventus era un'altra cosa… 💔⚪️⚫️ #JuventusMilan — HoPaura (@HaPaura) May 28, 2023

Leggendo quello che ha detto Calvo ho capito che pur di chiudere tutto quest’anno hanno rinunciato a difendersi. — @strike81⚪️⚫️ (@strike8111) May 28, 2023

Dopo le vergognose dichiarazioni pre partita di Francesco Calvo, credo che sia inutile ormai seguire la Juventus e tutto ciò che ora rappresenta. Una società che se ne frega del fegato spappolato dei tifosi dopo un anno di ingiustizie, giudiziarie, mediatiche e sul campo. — Emanuele (@emanuventus) May 28, 2023