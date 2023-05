Inzaghi risponde ad Allegri: “Ci siamo tappati le orecchie”. Gasperini fa le valigie

Continua il momento magico dell’Inter: dopo la Coppa Italia e la finale di Istanbul, Inzaghi stacca il pass per la prossima Champions League. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico nerazzurro e di Gasperini

L’Inter piega l’Atalanta a San Siro col brivido finale, sciorinando comunque un’ottima prestazione che vale l’accesso matematico alla prossima Champions League.

Adesso la formazione di Simone Inzaghi potrà proiettarsi sulla finalissima di Istanbul contro la corazzata Manchester City, con la trasferta di Torino ininfluente nell’ultima giornata prima di volare in Turchia. L’allenatore piacentino, a tre giorni dal trionfo in Coppa Italia, applaude i suoi ragazzi dopo il pirotecnico 3-2 del ‘Meazza’ contro gli orobici di Gasperini: “E’ stata una serata stupenda davanti ai nostri tifosi, come tante altre in questa stagione. Non ci siamo gustati neanche la vittoria in Coppa Italia, oggi era una partita troppo importante per tutti – esordisce Inzaghi – Siamo tornati all’alba da Roma, venerdì mattina i ragazzi non erano in grado di allenarsi e li ho mandati a casa. Abbiamo fatto 40 minuti di allenamento ieri, ma soprattutto video. Stasera aveva un’importanza incredibile, è un traguardo che vale tanto per la società, la squadra e i tifosi. L’abbraccio? E’ stato spontaneo, sono stanco pure io figuratevi loro a giocare ogni 48 ore… Hanno tirato fuori energie che non pensavo potessero avere”.

Inter, Inzaghi avverte il City: “Sfrutteremo le armi che ci hanno portato a Istanbul”

Adesso l’attenzione è ovviamente proiettata verso la finalissima di Champions League a Istanbul: “Guardiola? I suoi complimenti mi fanno piacere perché sono dette dal migliore di tutti. Affrontiamo la squadra migliore del mondo, con il tecnico migliore al mondo. Ce l’andremo a giocare con le nostre armi e nel migliore dei modi. Insomma con quelle qualità che ci hanno portato fino a Istanbul”.

Infine, Inzaghi si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Le parole di Allegri dopo la Coppa Italia? Non ho neanche sentito, ho ascoltato poco. La carica me la danno i miei ragazzi per come lavorano quotidianamente. Ci siamo tappati le orecchie e ci abbiamo dato dentro negli ultimi tre mesi”.

Inter-Atalanta, Gasperini apre all’addio: “Può darsi sia arrivato il momento”

Nella sala stampa di San Siro, oltre a Inzaghi, fanno rumore anche le parole di Gian Piero Gasperini sul suo futuro all’Atalanta.

Il tecnico di Grugliasco apre all’addio alla ‘Dea’ dopo la sconfitta contro l’Inter. “Ho un rapporto straordinario con la società, c’è grande rispetto e riconoscenza. Poi c’è il calcio, dove ci sono anche delle visioni diverse. Quest’anno mi sono sentito fuori luogo e mi sono fatto delle domande. Può darsi sia arrivato il momento, ma dobbiamo valutare insieme con il club sempre con la massima stima e affetto”.

Gasperini si pronuncia inoltre sulla finalissima di Champions e spinge la squadra di Inzaghi verso l’impresa: “L’Inter è l’avversario peggiore che poteva affrontare il Manchester City. Ha tutte le caratteristiche per mettere in difficoltà una squadra che da tutti è indicata come la super favorita per la Champions. L’Inter però abbina tante cose e può dare molto fastidio al City”.