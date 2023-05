Gasperini spaventa l’Atalanta: “Non so se resto”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato dopo la sconfitta di misura contro l’Inter a San Siro: annuncio sul futuro

L’Inter esulta e sembra quasi infermabile, l’Atalanta sperava in un risultato differente per mantenere viva la speranza Champions. E, invece, i bergamaschi si sono dovuti arrendere di fronte alla potenza gigantesca della ‘Beneamata’ di Simone Inzaghi.

I nerazzurri hanno messo sul campo una grande carica e mister Gian Piero Gasperini se lo aspettava: “Mi aspettavo un’Inter molto carica e una loro partenza con entusiasmo e adrenalina – ha dichiarato Gasperini a ‘Sky Sport’ nel post gara -. I nostri avversari oggi erano davvero fortissimi, al di là dei nostri demeriti. Ma comunque abbiamo fatto una buona partita“. Il traguardo Europa League, ad ogni modo, è vicinissimo: “Sarebbe un grandissimo risultato, arrivare in Europa lo è sempre e per noi è un obiettivo importante“.

Inter-Atalanta, Gasperini: “Non se troveremo un punto d’incontro con la società”

Il tecnico piemontese, poi, esprime tutti i suoi dubbi sul futuro e sulla sua permanenza all’Atalanta: “Il futuro ora è la gara di domenica. Questa stagione è stata molto buona, abbiamo dimostrato che siamo ancora molto competitivi. Per il resto vedremo“.

Gasperini aggiunge: “In questa stagione ci sono state disparità di giudizi. Per tanto tempo si è parlato di obiettivo Champions, ma io non la vedo in questo modo. Per un allenatore così diventa difficile confrontarsi ogni volta con l’obiettivo. Con la società il rapporto è splendido e conoscono le mie opinioni. Poi, però, c’è il calcio ed è possibile avere punti di vista diversi. Non so se riusciremo a trovare un punto d’incontro“. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, il Napoli sta pensando anche all’ex Genoa per il dopo Spalletti ed è uno dei profili che il club campano ha cercato nell’ultimo periodo. Che possa essere questo il destino di Gasperini? Staremo a vedere.