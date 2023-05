Gaich non basta: l’Empoli acciuffa il Verona al 96’| HIGHLIGHTS

Il gol di Gaich (appena entrato) non basta: l’autogol di Magnani inchioda il definitivo pareggio

Il lunch match della trentasettesima giornata di Serie A avrebbe potuto decidere in maniera importante l’esito di una delle corse salvezza più intricate degli ultimi anni. Grazie al sigillo di Gaich, infatti, il Verona era riuscito ad imporsi ai danni dell’Empoli. Al 96′, però, un tiro di Stojanovic deviato da Magnani rimette tutto clamorosamente in equilibrio.

Match scorbutico quello andato in scena al “Bentegodi”, nel quale chiaramente la compagine di Zaffaroni aveva tutto da perdere. L’approccio dei padroni di casa è di quelli importanti, ma la mira di Ngonge in un paio di occasioni non è dei migliori. L’Empoli prova a spingersi in avanti soprattutto da palla da fermo con Ebuehi che al minuto 57 si divora una clamorosa occasione, sparando alto da due passi. La sliding door della sfida, però, si materializza qualche istante più tardi. Al minuto 61 Ngonge si incunea al limite dell’area di rigore, scocca una conclusione di sinistro che Vicario respinge centralmente: il pallone finisce nel raggio d’azione di Gaich che in scivolata non sbaglia e griffa l’1-0.

Polemiche dei toscani per un evidente tocco di mano di Ngonge: il VAR, però, non interviene perché gli ospiti avevano recuperato il pallone prima di riperderlo nuovamente. Ultimi minuti di apnea per il Verona, con Cambiaghi e Stojanovic che sfiorano il gol. Verona in apnea, con Stojanovic che a due minuti dal triplice fischio riesce a pescare il jolly, beffando Montipò con una conclusione deviata imparabilmente da Magnani. 1-1 che sa di beffa per il Verona, che con il pareggio maturato al “Bentegodi” raggiunge lo Spezia. Il Lecce, di scena a Monza, avrà un match point per superare consolidare la propria posizione.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 86, Inter* 69, Lazio 68, Milan 64, Atalanta* 61, Roma* 60, Juventus** 59, Torino* 53, Fiorentina* 53, Monza 52, Bologna 50, Udinese* 46, Sassuolo* 45, Empoli 43*, Salernitana* 42, Lecce 33, Spezia* 31, Hellas Verona* 31, Cremonese 24, Sampdoria* 19.

*Una partita in più

**Dieci punti di penalizzazione