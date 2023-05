Vittoria e doppio addio, ora è anche UFFICIALE

Il Bayern Monaco vince il suo undicesimo titolo consecutivo, ma il doppio addio è immediato: manca solo l’ufficialità

Una vittoria thriller in un finale da brividi, ma le emozioni non sembrano finite. Dopo aver vinto il titolo, il Bayern Monaco è pronto a separarsi da Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic.

La scorsa settimana la squadra di Tuchel sembrava aver consegnato la Bundesliga nelle mani del Borussia Dortmund con la sconfitta interna contro il Lipsia. Oggi, con la vittoria sul campo del Colonia e il conseguente pareggio dei gialloneri in casa contro il Mainz, i bavaresi si sono laureati campioni per l’11esima stagione consecutiva.

Le sorprese però non sono finite. Dopo il fischio finale il club ha sostanzialmente licenziato sia Oliver Kahn che Hasan Salihamidzic. Avevamo già sottolineato di come la situazione all’interno del club fosse rovente e sia l’Ad che il Ds fossero notevolmente sotto pressione. La situazione era ormai deteriorata e il club ha deciso di rivoluzionare sin da subito in vista di quella che sarà la prossima stagione. Una decisione che non rappresenta quindi una sorpresa: con l’ufficialità da parte del club bavarese arrivata a breve distanza dal fischio finale. Il comunicato: “Oliver Kahn non è più lìamministratore delegato dell’FC Bayern München. Anche Hasan Salihamidžić sarà sostituito come membro del consiglio per lo sport. Lo ha deciso il consiglio di sorveglianza del club. Kahn sarà sostituito dall’attuale vicepresidente del consiglio Jan-Christian Dreesen. Il successore di Salihamidžić è ancora da decidere”.