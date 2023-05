La Samp è salva: accordo nella notte per la cessione del club

Nella notte è arrivata la fumata bianca per il passaggio di proprietà della Sampdoria, che quindi è salva e potrà ripartire dalla serie B

Dopo le scene d’amore andate in scena ieri, l’ultima partita a ‘Marassi’ prima della retrocessione, la Sampdoria comincia a entrare nel futuro. Solo poche ore fa il saluto commosso del presidente Marco Lanna che ha mostrato la maglia di Vialli, poi quello di Deki Stankovic e le lacrime di Fabio Quagliarella. Prima invece il corteo dei tifosi fino allo stadio.

È stata poi anche una notte decisamente movimentata sul fronte societario. La corsa contro il tempo è diventata indispensabile per salvare il club e non farlo ripartire da zero. Nei prossimi giorni, infatti, lunedì verrà formalizzato il passaggio di proprietà ad Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, che attraverso il fondo Gestio Capital nella notte sono arrivati alla fumata bianca per l’acquisto del club. L’attuale patron del Leeds ha superato l’offerta di Alessandro Barnaba e – come scrive gazzetta.it – hanno convinto il CdA, le banche creditrici e gli advisors con la loro proposta, giudicata più congrua relativamente alla ristrutturazione del debito e all’esposizione della Samp nei confronti di alcuni istituti di credito, oltre che di molti creditori ‘locali’. Che potranno recuperare cifre più importanti e salvare le proprie attività.

Sampdoria a Radrizzani: lunedì sarà formalizzato l’accordo

La Sampdoria è quindi salva e l’operazione dovrebbe essere formalizzata e ufficializzata nell’assemblea prevista lunedì in seconda convocazione, presso la sede di Corte Lambruschini. Nelle prossime ore, invece, si attende la ratifica degli accordi con l’attuale patron Massimo Ferrero.

La proposta di Manfredi e Radrizzani è risultata vincente anche perché consente di “liberare” la Samp dal trust in cui era stata inserita, attraverso un esborso di circa 30 milioni. necessari all’ormai quasi ex patron per risolvere i suoi contenziosi legati ai concordati romani ancora aperti. La prima scadenza da rispettare sarà il pagamento degli stipendi dei tesserati del primo trimestre 2023, entro il 30 maggio, a completare l’anticipo sul paracadute previsto per le retrocesse dalla Lega. E poi ovviamente bisognerà comporre la rosa che il prossimo anno giocherà la serie B e tenterà l’immediata promozione.