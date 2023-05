La Roma resta in silenzio dopo il ko: svelato il motivo

La Roma targata mister José Mourinho ha deciso di non rilasciare nessuna dichiarazione dopo la sconfitta contro la Fiorentina: ecco perché

Non sono mancate le polemiche arbitrali, ma alla fine ciò che conta maggiormente è sempre il risultato. La Roma targata mister José Mourinho è uscita sconfitta dal match contro la Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano, andato in scena fra le mura dell’Artemio Franchi.

I giallorossi, dal canto loro, erano riusciti a passare in vantaggio dopo appena undici minuti dal fischio di gioco del direttore di gara, l’arbitro Giovanni Ayroldi. Nel giro di tre minuti, però, la ‘Magica’ è letteralmente crollata, complice una prestazione a dir poco da dimenticare di Roger Ibanez. Ovviamente, influisce non poco la finalissima di Europa League in quel di Budapest, che si disputerà mercoledì 31 maggio a partire dalle ore 21:00. Proprio per questo motivo infatti, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, la Roma ha deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione al termine della sfida del Franchi.

Roma, nessun tesserato parla dopo la Fiorentina: ecco perché

Come spiegato da ‘DAZN’, non si tratterebbe di un discorso legato alle polemiche arbitrali, con Mourinho che è stato ammonito ed era diffidato, dunque non potrà assistere dalla panchina all’ultima partita casalinga della Roma.

Il motivo sarebbe, invece, da ricondurre alla volontà dello Special One di tenere alta la concentrazione dei suoi calciatori in vista della gara più importante della stagione. La squadra, ad ogni modo, è serena, ma il tecnico portoghese preferisce sempre non rischiare di distrarre Lorenzo Pellegrini e compagni. Da qui la decisione di non far parlare nessun tesserato giallorosso, compreso ovviamente lo stesso Mourinho.