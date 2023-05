In campo succede di tutto: espulsione e ‘caccia all’uomo’

Grande tensione in campo con espulsione e scintille tra i calciatori di Siviglia e Real Madrid: ecco cosa è successo

La giornata di campionato che precede la finale di Europa League tra Roma e Siviglia non è trascorsa nel segno della tranquillità.

Se la formazione di Mourinho, sconfitta in rimonta dalla Fiorentina, si lamenta per alcune decisioni arbitrali, gli andalusi contro il Real Madrid sono protagonisti di un match vibrante dove non mancano le tensioni. La sfida, alla fine, è stata vinta dalla squadra di Carlo Ancelotti che dopo aver incassato lo svantaggio in avvio di partita (Mir al 3′), ha ribaltato il punteggio con le reti di Rodrygo al 29′ e al 69′.

Ma è il finale a regalare attimi di grande tensione in campo. Ad accendere la miccia è stato un intervento duro di Marcos Acuna su Ceballos: l’argentino entra con il piede a martello sulla caviglia destra del centrocampista del Real ed è espulso dal direttore di gara. Il fallo infiamma gli animi con un parapiglia tra i calciatori e l’arbitro che prova a riportare la calma ammonendo Nacho, mentre il tecnico degli andalusi, Mendilibar, discute con il quarto uomo.

Siviglia-Real, ‘caccia’ a Ceballos: scintille in campo

Dopo le scintille il match riprende, ma basta poco per scatenare un nuovo parapiglia. Protagonista, suo malgrado, ancora una volta Ceballos (tifoso dei rivali del Betis), contro cui i giocatori di casa scatenano una sorta di ‘caccia all’uomo’.

Jordan si rende protagonista di un fallo a palla lontana nei suoi confronti che gli causa una ammonizione e fa scatenare un altro parapiglia. Partecipa lo stesso Ceballos che protesta contro gli avversari per il loro comportamento e spintona alcuni giocatori del Siviglia. L’arbitro non può far altro che ammonirlo per ristabilire la calma in mezzo al campo. Dopo qualche minuto, arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria del Real Madrid.