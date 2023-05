HIGHLIGHTS | Orgoglio Atalanta, ma non basta: l’Inter vola in Champions

Altra super prestazione dell’Inter targata mister Simone Inzaghi, che torna alla vittoria in campionato: i nerazzurri volano in Champions

Nuovo verdetto, in attesa di quella che sarà sicuramente la partita più importante della stagione dell’Inter. Per la finalissima di Istanbul c’è ancora un po’ di tempo, nel frattempo i nerazzurri si guadagnano ufficialmente l’accesso alla prossima edizione della Champions.

Questo grazie al tris rifilato all’Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini, nel match andato in scena fra le mura perennemente infuocate del meraviglioso San Siro. Nulla da fare per la ‘Dea’, con l’Inter che in questo momento appare quasi ingiocabile. La squadra milanese gode di una condizione psicofisica a dir poco eccezionale e anche questa sera l’ha dimostrato pienamente. E Romelu Lukaku si prende immediatamente la scena, sbloccando la contesa dopo neanche un minuto di gioco dal fischio d’inizio dell’arbitro.

La punta belga, fortemente desiderosa di restare in quel di Appiano Gentile la prossima stagione, viene lanciata da Lautaro Martinez, dopodiché dribbla abbastanza facilmente Sportiello ed insacca. L’inizio della ‘Beneamata’ è di quelli travolgenti, non a caso appena due minuti più tardi arriva il raddoppio firmato Nicolò Barella. Sportiello compie un doppio miracolo su Dimarco, ma non può nulla sul tap-in vincente del centrocampista ex Cagliari.

Serie A, Inter-Atalanta 3-2: marcatori e classifica

Insomma, l’Inter a tratti è davvero devastante. I bergamaschi, però, non mollano e al 36esimo del primo tempo accorciano le distanze con la rete di Mario Pasalic, il quale mette a referto il suo secondo gol consecutivo in campionato dopo quello siglato contro il Verona.

Ma il gol in questione è soltanto illusorio. Al 77esimo, infatti, Lautaro Martinez cala il tris che chiude quasi definitivamente i giochi. Nel finale c’è spazio pure per la marcatura del solito Luis Muriel, che prima colpisce la barriera su punizione e sul tap-in dalla distanza calcia di potenza con la sfera che termina sotto al sette. Dunque, l’Inter ora è aritmeticamente in Champions e può concentrarsi a pieno sulla finalissima di Istanbul.

Inter-Atalanta 3-2: 1′ Lukaku (I), 3′ Barella (I), 36′ Pasalic (A), 77′ Lautaro Martinez (I), 90+1′ Muriel (A)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 86, Inter* 69, Lazio 68, Milan 64, Atalanta* 61, Roma* 60, Juventus** 59, Torino* 53, Fiorentina* 53, Monza 52, Bologna 50, Udinese* 46, Sassuolo* 45, Empoli 42, Salernitana* 42, Lecce 33, Spezia* 31, Hellas Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria* 19.

*Una partita in più

**Dieci punti di penalizzazione