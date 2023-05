HIGHLIGHTS | Il Torino inguaia lo Spezia, rimonta spettacolare della Salernitana sull’Udinese

I granata dilagano nella trasferta ligure, mentre il match di Salerno si chiude con una vittoria allo scadere della formazione campana sui bianconeri

Dopo le quattro reti nell’anticipo di ieri sera tra Sassuolo e Sampdoria, anche questo sabato si è aperto all’insegna dello spettacolo. Vittoria larghissima per il Torino che trionfa per 3-0 costringe lo Spezia a giocarsi la salvezza all’ultima giornata. Si chiude invece sul 3-2 l’appassionante sfida tra Salernitana e Udinese.

Per quanto riguarda la cronaca delle due gare, iniziamo con la sonora sconfitta dello Spezia rimediata al Picco. La formazione ligure, in attesa di Verona-Empoli, con questo risultato rimane ad un solo punto di vantaggio dalla zona retrocessione. Una partita complicata per la squadra di Semplici contro un Torino in grandissima forma. Match sbloccato nel primo tempo dall’autorete di Wisniewski e chiuso nella ripesa dal doppio colpo micidiale firmato prima da Ricci e poi da Ilic. Allo scadere, infine, la rete del poker del subentrato Karamoh.

Per quanto riguarda invece il secondo anticipo delle 15.00, in programma allo stadio Arechi, il match ha regalato parecchie emozioni sia da una parte che dall’altra. Una partita che alla mezz’ora vedeva l’Udinese avanti di due reti grazie alle marcature siglate da Zeegelaar e Nestorovski. Sulla spinta del pubblico di casa, però, la reazione della Salernitana è arrivata immediatamente a pochi secondi dal duplice fischio con il gol Kastanos a riaprire il risultato. Pareggio firmato ancora una volta da una super conclusione di uno scatenato Candreva nella ripresa. Nel finale, dopo la doppia ammonizione di Zeegelaar, gioia incontenibile per i padroni di casa sul gol vittoria all’ultimo secondo dell’ex Troost-Ekong.

Serie A, Spezia-Torino 0-4 e Salernitana-Udinese 3-2: la classifica aggiornata

Dopo i due anticipi di questo sabato, vediamo come cambia la classifica di Serie A in attesa delle altre partite.

CLASSIFICA SERIE A: NAPOLI 86, Lazio 68, Inter 66, Milan 64, Atalanta 61, Roma 60, Juventus 59, Torino 53, Monza 52, Bologna e Fiorentina 50, Udinese 46, Sassuolo* 45, Empoli e Salernitana* 42, Lecce 33, Spezia 31, Hellas Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria* 19

Una partita in più *