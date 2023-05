DIRETTA Serie A, Fiorentina-Roma: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma fa visita alla Fiorentina nel terzo anticipo del sabato valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di ritorno. Una sfida dal sapore europeo, visto che entrambe dovranno giocare una finale, che sarà diretta dall’arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta.

Reduci da sei partite senza vittorie in cui hanno raccolto solo 4 punti, i giallorossi di José Mourinho si giocano le residue possibilità di raggiungere il quarto posto in classifica: serve una vittoria per portarsi ad un punto dal Milan, impegnato domani sera nel posticipo contro la Juventus. Ma l’obiettivo sarà soprattutto non rischiare nuovi infortuni in vista della finale di Europa League di mercoledì prossimo a Budapest contro il Siviglia. Dopo la delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter, invece, i viola di Vincenzo Italiano provano a rialzare subito la testa e centrare un successo vitale nella corsa all’ottava posizione che, in caso di esclusione della stessa Juve dalle coppe, può valere la Conference League. Competizione che i gigliati proveranno a vincere già quest’anno nella finale del 7 giugno contro il West Ham. La partita sarà visibile in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i capitolini si imposero con il risultato di 2-0 grazie alla doppietta di Dybala. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra Fiorentina e Roma in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Fiorentina-Roma

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Venuti, Igor, Martinez Quarta, Terzic; Barak, Mandragora, Duncan; Ikonè, Jovic, Saponara. All. Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Bove, Smalling, Lllorente; Missori, Tahirovic, Wjinaldum, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Belotti. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli 86 punti; Lazio 68; Inter 66; Milan 64; Atalanta 61; Roma 60; Juventus* 59; Torino** 53; Monza 52; Bologna e Fiorentina 50; Udinese** 46; Sassuolo 44; Empoli, Salernitana** 42; Lecce 33; Spezia** 31; Verona 30; Cremonese 24; Sampdoria 18.

* 10 punti di penalizzazione ** una partita in più