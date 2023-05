Chiamata irresistibile del Real: Pioli ne perde un altro

Stefano Pioli potrebbe perdere uno dei suoi baluardi in vista della prossima stagione, la chiamata è di quelle irresistibili: c’è il Real

La stagione da campioni d’Italia in carica non è stata all’altezza delle aspettative per il Milan, che ha trovato grosse difficoltà e ora ha bisogno di punti per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Vietato sbagliare per gli uomini di Stefano Pioli, che quest’anno hanno subito una doppia pesante sconfitta contro i rivali cittadini: l’Inter si è portata a casa Supercoppa italiana e la finale di Champions League. In estate saranno diversi i movimenti che coinvolgeranno, e forse stravolgeranno, la rosa del Milan: tra questi, anche uno dei pilastri del tecnico emiliano potrebbe essere alle ultime uscite in rossonero. Il Real Madrid sarebbe pronto a far pesare tutto il suo fascino.

Asensio pronto a salutare: il Real Madrid richiama Brahim Diaz

Il Real Madrid si appresta a vivere un’estate importante, dopo una stagione in cui il Barcellona si è portato via la Liga e il Manchester City gli ha ‘strappato’ la possibilità di ripetersi in Champions League.

Il calciomercato estivo consegnerà nuovi rinforzi alle ‘Merengues’, che daranno addio anche a diversi giocatori tra cui Marco Asensio. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘AS’, il Real Madrid avrebbe deciso di puntare con decisione su Brahim Diaz per sostituire il trequartista di Palma di Maiorca. Il numero ’10’ del Milan è cresciuto nelle giovanili del Real e non ha mai nascosto il desiderio di tornare da protagonista in quella che definisce casa sua.

Il prestito biennale di Brahim Diaz si concluderà al termine di quella che è stata la sua miglior stagione, in cui ha collezionato 7 gol e 6 assist in 43 presenze. Un bel bottino per un giocatore che ha dimostrato di potersi conquistare uno spazio anche nel Real Madrid, che sarebbe disposto ora a riportarlo alla base, inserendolo nelle rotazioni di quello che sarà il prossimo allenatore a Madrid. Insomma, in attesa di Charles De Ketelaere, Maldini dovrà trovare anche un sostituto per Brahim Diaz.