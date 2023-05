Ancora guai per la Juve: “Nuova penalizzazione e rischio Serie B”

Parla l’avvocato Ruggiero Di Staso. Ecco la situazione legata al club bianconero in vista del processo legato alla manovra stipendi

Il futuro della Juventus continua ad essere appeso ad un filo. Ormai da diverse settimane non si fa altro che parlare delle note vicende extra-campo.

Lunedì i bianconeri sono stati penalizzati di dieci punti dalla Corte federale d’Appello per il caso plusvalenza, ora c’è da fare i conti anche con la cosiddetta ‘manovra stipendi’.

La Juventus rischia davvero di passare un’estate in tribunale: l’avvocato Ruggiero Di Staso, intervenuto ai microfoni Radio Napoli Centrale, nel corso di ‘Un Calcio alla Radio’, ha pochi dubbi in merito: “Gli avvocati della Juventus faranno il ricorso al Collegio, impossibile pensare che patteggeranno per questo processo, qualcosa lo troveranno. Più o meno, la decisione del Collegio può arrivare a luglio e può ancora rimandare alla Corte Federale. Questo ping pong può durare in eterno, fino alla prescrizione, oppure fin quando il Collegio non rigetta il ricorso”.

Juventus, Di Staso: “Nuova penalizzazione per Natale”

La Juventus rischia una nuova penalizzazione, che potrebbe scontare nel prossimo campionato. L’Europa a prescindere da tutto sembra davvero compromesso:

“Ricatto di Ceferin? A me sembra semplicemente che la Juventus non possa andare in Europa nel momento in cui c’è una sentenza definitiva che toglie dei punti, per disposizione UEFA – prosegue Di Staso – Il processo comincerà il 15 giugno e, se tutto va bene, per Natale beccherà una nuova penalizzazione e la classifica sarà nuovamente stravolta in corso d’opera”.

L’ombra della Serie B, nonostante non se parli più da tempo, sembra esserci ancora con il nuovo processo legato alla manovra stipendi – “Su questa faccenda c’è anche la responsabilità diretta, sarebbe l’art. 6. La cosa è molto più grave. Chiné può chiedere la retrocessione della Juve? Certo, sarà poi il giudice a decidere cosa fare“.