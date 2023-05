Quanti soldi ha Steven Zhang? Il patrimonio del presidente dell’Inter

Dal 2018 Steven Zhang è il Presidente dell’Inter, ma a quanto ammonta il patrimonio del giovane imprenditore cinese?

Non è stato semplice per i tifosi dell’Inter staccarsi da Massimo Moratti, lo storico Presidente che ha permesso alla Beneamata di tornare in cima al mondo nel 2010. Steven Zhang però è stata una figura molto importante per poter fare in modo che i nerazzurri tornassero al vertice, grazie anche a un patrimonio di tutto rispetto.

Iniziamo subito parlando del patrimonio complessivo, infatti secondo la prestigiosa rivista Forbes nel 2022 la famiglia Zhang ha potuto forgiarsi di un patrimonio di 7,4 miliardi di Dollari. Nonostante ci siano dei grossi problemi a esportare il Capitale dalla Cina nel resto del mondo, soprattutto in quello calcistico, la proprietà interista ha potuto accrescere il proprio patrimonio di 300 milioni di Dollari rispetto al 2021.

Non tutti però sono d’accordo nell’attribuire questo patrimonio alla famiglia Zhang, anzi c’è chi dalla Cina sostiene che il valore sia ben superiore. Le fonti che derivano infatti dalla rivista cinese di Hurun, parlano di un patrimonio complessivo addirittura di 14 miliardi di Dollari.

Questo però si tratta del conto in banca complessivo della famiglia, infatti l’azienda Suning vede al vertice della proprietà il padre di Steven, ovvero Zhang Jindong. Quest’ultimo infatti risulta essere il proprietario anche dell’Inter, nonostante abbia ceduto l’incarico di presidente al figlio.

Le cariche di Steven Zhang in questo momento sono complessivamente due, infatti non è soltanto il Presidente dell’Inter, ma allo stesso tempo è anche il numero uno della Suning International, sezione che cura i rapporti internazionali del gruppo centrale della Suning Holding Group.

Patrimonio Steven Zhang: quanti soldi ha?

Non sono mancati i problemi per Steven Zhang in questo ultimo periodo, soprattutto quando nel settembre 2002, il sito “Calcio e Finanza” riportò come i creditori volessero rifarsi sul Presidente dell’Inter proprio attraverso il suo stipendio. Secondo quanto è stato riportato da “La Repubblica” circa un mese dopo, il proprietario nerazzurro avrebbe rifiutato il suo stipendio per le stagioni 2020 2021, ovvero quelle colpite dal Covid.

La motivazione era ad additarsi alla difficoltosa situazione finanziaria dell’Inter, dunque anche quel risparmio avrebbe garantito ossigeno al bilancio. Il guadagno annuale di Steven Zhang nel ruolo di Presidente dell’Inter è comunque stato stanziato attorno ai 914.000 Euro.

La cifra è decisamente considerevole, basti pensare come Andrea Agnelli nei suoi anni dal numero uno della Juventus, percepisse poco più della metà, ovvero mezzo milione all’anno.

Non si conosce invece con certezza lo stipendio di Steven Zhang nel ruolo di Presidente della Suning International, ma probabilmente non sarà molto distante dal compenso nerazzurro. Un giovane ragazzo di soli 32 anni che si trova già a dover amministrare immense somme di denaro.