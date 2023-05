Otto mesi di squalifica, sentenza UFFICIALE: “Parlerò presto senza filtri”

Squalificato per otto mesi, tornerà a giocare nel 2024, la sentenza è ormai ufficiale: “Parlerò presto”

Otto mesi di squalifica per Ivan Toney, una pena ridotta rispetto agli 11 mesi che erano inizialmente stati richiesti.

Il centravanti del Brentford, 20 gol in Premier League quest’anno, è stato fermato per 232 violazioni sulle norme che regolano le scommesse. La FA (Football Association) ha però deciso di ridurre la pena. Il motivo? La comprovata ludopatia del numero 17 biancorosso. Una squalifica quindi sostanzialmente ridotta per riconosciuta “dipendenza da gioco d’azzardo”. Una prima richiesta era stata di 15 mesi, ma quando poi Toney si è dichiarato colpevole di tutte le 232 imputazioni, la FA ha abbassato le richieste di stop a 11 mesi. Nel frattempo il giocatore ha incontrato uno psichiatra, ma per effetto della sanzione, Toney potrà tornare in campo il 17 gennaio 2024. Fino a metà settembre però non potrà nemmeno allenarsi col Brentford, con cui è sotto contratto fino al 2025.

Toney squalificato, il giocatore: “Parlerò presto”

I 232 capi d’accusa di cui il nazionale inglese si è dichiarato colpevole vanno dal febbraio 2017 al gennaio 2021 e in 13 occasioni avrebbe scommesso sulla sconfitta della propria squadra.

In una dichiarazione la FA ha confermato che: “Ivan Toney è stato sospeso da tutte le attività calcistiche e legate al calcio con effetto immediato per otto mesi, che vanno fino al 16 gennaio 2024 compreso, multato di 50.000 sterline (oltre 57 mila euro) e ammonito sulla sua futura condotta per violazioni delle regole di scommessa della FA. L’attaccante del Brentford FC è stato accusato di 262 violazioni della regola FA E8 in totale tra il 25 febbraio 2017 e il 23 gennaio 2021. La FA successivamente ha ritirato 30 di queste violazioni e ha ammesso le restanti 232″.

L’attaccante si è affidato poi ai social: “Parlerò presto senza filtri” ha scritto su Twitter, mentre su Instagram, in una storia, ha aggiunto: “Mi affrettavo a difendermi da false accuse, ma ora guardo per vedere chi ci crede, così so chi tagliare per primo”.