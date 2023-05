Juve, erede Allegri a sorpresa: Napoli spiazzato

Juventus, Allegri sempre più in uscita: il nome dell’erede è una sorpresa e spiazza anche il Napoli

Nel giro di due stagioni è riuscito a riportare la Fiorentina in Europa e a conquistare due finali. Una, quella di Coppa Italia, l’ha persa contro l’Inter. L’altra, quella di Conference League, è pronto a giocarsela contro il West Ham.

Queste potrebbero però essere le ultime gare di Vincenzo Italiano alla guida della Fiorentina. Il tecnico è sì sotto contratto sino al 2024 con i viola, ma sta continuando ad attirare su di sé l’interesse di numerosi club. La situazione è molto calda in particolare in casa Napoli e in casa Juventus. Sia Spalletti che Allegri sembrano destinati a salutare. Uno dei nomi più chiacchierati per entrambe le piazze è quello di Luis Enrique, ma oltre allo spagnolo c’è da tenere conto proprio di Italiano.

Juve e Napoli su Italiano, sorpasso bianconero

L’allenatore nato a Karlsruhe è un profilo molto apprezzato soprattutto dal patron De Laurentiis. Il numero uno partenopeo sta pensando infatti fortemente al tecnico viola per rimpiazzare Spalletti.

La Juventus però potrebbe tentare il sorpasso. Come riferito dal giornalista Luca Momblano in collegamento a ‘Juventibus’, Italiano è uno dei cinque profili che il club bianconero starebbe valutando per la panchina. C’è da fare i conti con il contratto di Allegri, ancora molto lungo ed estremamente oneroso, ma visti i risultati ottenuti in questo biennio sembra difficile che l’avventura del livornese alla guida della Juventus possa continuare. Ecco quindi che un tentativo per Italiano potrebbe essere molto probabile. I bianconeri però dovranno certamente convincere la Fiorentina ed inoltre anticipare il Napoli. Tra gli altri profili valutati, sottolinea Momblano, ci sono Igor Tudor, che la scorsa estate ha lasciato la Serie A per approdare all’Olympique Marsiglia e Thiago Motta, che con il Bologna è stata una delle rivelazioni della stagione.