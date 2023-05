Inzaghi adesso spaventa l’Inter: una big di Serie A in agguato

Simone Inzaghi è l’uomo del momento all’Inter: Zhang vuole blindarlo, il tecnico è tentato dalle big europee

La rivincita di Simone Inzaghi. Dalle critiche e lo spettro esonero, alla finalissima di Champions League dopo il vittorioso Euroderby contro il Milan, senza dimenticare ovviamente il bis in Coppa Italia ai danni della Fiorentina.

L’allenatore piacentino è l’uomo del momento in casa nerazzurra e ha confermato la volontà di proseguire l’avventura a Milano: “Ho ancora un anno di contratto e resto al 100%”, le parole di Inzaghi sul suo futuro al timone dell’Inter. Matrimonio blindato da Zhang che nelle ultime settimane ha più volte ribadito al fiducia nell’ex mister della Lazio, aprendo di fatto al rinnovo oltre il giugno 2024. Nei prossimi giorni il rappresentante dell’allenatore – che è lo stesso di Bastoni – incontrerà la dirigenza di Viale della Liberazione e verranno gettate le basi per un possibile prolungamento fino al 2025 con opzione di un ulteriore anno.

Calciomercato Inter, Inzaghi tentenna: dal rinnovo alla corte del Napoli

Inzaghi si vede ancora all’Inter, però non avrebbe ancora digerito le critiche nei momenti più complicati e soprattutto il mancato appoggio di una parte della dirigenza come scrive ‘Il Messaggero’.

Ecco perché, pur dando priorità ai nerazzurri per proseguire l’avventura ad Appiano Gentile, il tecnico emiliano non rimarrebbe insensibile se arrivasse la chiamata da parte di una big italiana o estera. PSG, Tottenham, Napoli, Bayern Monaco, Real Madrid e Chelsea sarebbero pronte a voltare pagina in panchina e potrebbero pensare al profilo di Inzaghi che tanto bene sta facendo alla guida dell’Inter, soprattutto nelle coppe. Il tecnico sarebbe così pronto a valutare possibili offerte, con Marotta e Zhang che eventualmente dovranno avere argomenti convincenti per blindarlo a Milano. La proprietà sarebbe anche disposta a fare un sacrificio pur di trattenerlo, proponendo nel nuovo contratto un ingaggio al rialzo da 5 a 6,5 milioni di euro. Le cose cambiano in fretta: adesso Inzaghi è più indispensabile che mai al timone dell’Inter.