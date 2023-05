Dal Milan alla Juventus, clamoroso: si chiude a 40 milioni

Una rilevante pedina attualmente in forza al Milan potrebbe approdare alla Juventus durante la sessione estiva di calciomercato: 40 milioni

I tifosi del Milan si aspettavano un finale di stagione ben differente. Invece, la squadra guidata da mister Stefano Pioli ha dovuto alzare bandiera bianca contro l’Inter in Champions League, dicendo addio al sogno di mettere nuovamente le mani sulla coppa dalle grandi orecchie.

Inevitabilmente, ha pesato parecchio l’assenza di Rafael Leao all’andata, col portoghese fermato da un’elongazione all’adduttore rimediata nel match contro la Lazio. La sua presenza al ritorno, peraltro non al 100%, non è bastata a ribaltare un destino praticamente già scritto. E adesso? La società non intende stravolgere i suoi piani, anche perché la qualificazione alla massima competizione europea ora è nelle mani dei rossoneri allo stato attuale delle cose. Si tratta, neanche a dirlo, di un obiettivo a dir poco fondamentale per proseguire il percorso di crescita intrapreso.

Con la Champions, inoltre, sembra più probabile la permanenza di Pioli sulla panchina milanista. In tal senso, incide sicuramente la nuova penalizzazione inflitta alla Juventus, precipitata al settimo posto in classifica a quota 59 (-10). E domenica, tra l’altro, torinesi e lombardi si affronteranno faccia a faccia fra le mura dell’Allianz Stadium. Ma le strade di Juve e Milan potrebbero intrecciarsi anche in ambito di calciomercato nelle settimane a venire. Qui entra in gioco Brahim Diaz: come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, il ‘Diavolo’ farà il possibile per non lasciar andare il proprio numero dieci.

Calciomercato Milan, la Juventus pensa a Brahim Diaz: 40 milioni per chiudere

Il prestito biennale termina il 30 giugno e la quota per il diritto di riscatto è fissata a 22 milioni di euro, mentre il controriscatto a favore del Real Madrid si attesta a 27 milioni. Ecco che in questo scenario intricato potrebbe inserirsi pure la Juventus.

Stando a quanto riferisce ‘ElNational.cat’, infatti, i bianconeri sarebbero particolarmente attratti dalla possibilità di aggiungere il talento spagnolo alla propria rosa. Oltre ad essere un elemento di buona prospettiva e ancora con dei margini di crescita abbastanza rilevanti, parliamo di un elemento su cui il Milan punta non poco. E alla ‘Vecchia Signora’, a maggior ragione, viene l’acquolina in bocca.

L’operazione, però, è tutt’altro che in discesa. Sempre secondo la fonte citata, il patron Florentino Perez accetterebbe una proposta da 40 milioni, sebbene i ‘Blancos’ non disdegnerebbero l’ipotesi di riprendersi Brahim Diaz dandogli fiducia. Una cifra importante, ma un’eventuale cessione di peso (vedi Vlahovic) potrebbe consentire alla Juve di prendere in considerazione un simile investimento. Il Milan è avvisato.