Vlahovic salta Juventus-Milan: ecco cosa è successo

La Juventus prova a pensare al campo con la sfida al Milan di domenica ma per Dusan Vlahovic non arrivano buone notizie: cosa è successo

Difficile pensare al campo con tutto quello che circonda la Juventus. Allegri lo ha detto chiaramente dopo la disfatta in casa dell’Empoli: i bianconeri sono esausti e il tracollo in terra toscana ne è stata la chiara conseguenza.

Ora però c’è da chiudere al meglio possibile la stagione per confermare il secondo posto ‘sul campo’ e magari provare ad arrivare in Europa con tutta la penalizzazione, in attesa poi degli altri verdetti della giustizia sportiva di Figc e Uefa. La Juventus è attesa domenica sera dal big match contro il Milan, Allegri ha già parlato delle difficoltà di un match che, numeri alla mano, rappresenta l’ultima possibilità per restare ancorati ad una minima speranza di qualificazione in Champions.

Una sfida alla quale però potrebbe non partecipare Dusan Vlahovic. Scatta un nuovo allarme sull’attaccante serbo che in questa stagione ne ha passate di tutti i colori, dal punto di vista fisico (il lungo stop per pubalgia) e mentale (le continue critiche per il digiuno da gol).

Juventus-Milan, Vlahovic a rischio: ecco il motivo

Per l’ex bomber della Fiorentina non arrivano buone notizie a tre giorni dalla sfida contro il Milan. Vlahovic, infatti, non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di un problema fisico.

Il 9 bianconero è alle prese con un affaticamento al tendine sartorio e per questo motivo quest’oggi non si è allenato con il resto del gruppo, ma ha svolto una seduta personalizzata. Il calciatore sarà valutato giorno dopo giorno da qui a domenica. Un problema che mette quindi in dubbio la presenza di Vlahovic dal primo minuto contro il Milan: il serbo potrebbe essere costretto a dare forfait oppure a partire dalla panchina.