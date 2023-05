Serie A, le designazioni: c’è Mariani per Juventus-Milan

Sarà il romano Maurizio Mariani l’arbitro che dirigerà la partita in programma tra Juventus e Milan. C’è Orsato per Inter-Atalanta

Sono state rese note le designazioni della 37esima giornata del campionato di Serie A: Mariani e Orsato dirigeranno i big match di giornata, a Firenze c’è Ayroldi.

Inizierà domani, con l’anticipo tra Sampdoria e Sassuolo, la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A: in programma ci saranno diverse partite importanti in chiave Europa, con tre partite davvero infuocate. La Fiorentina ospiterà la Roma, l’Atalanta farà visita all’Inter e all’Allianz Stadium andrà in scena il big match tra Juventus e Milan.

Per la sfida tra le squadre di Allegri e Pioli è stato designato l’arbitro romano Maurizio Mariani: con i bianconeri ha 14 precedenti e un bilancio di 10 vittorie per la Juventus, tre pareggi ed una sconfitta. Sono 17, invece, i precedenti col Milan che con Mariani ha vinto nove volte, pareggiato tre e perso in cinque occasioni.

Serie A, le designazioni della 37^ giornata

L’altro big match di giornata, decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League, è Inter-Atalanta: a dirigerla sarà Daniele Orsato: tredici vittorie, dodici pareggi e sette sconfitte per l’Inter nei trentadue precedenti, mentre l’Atalanta lo ha incrociato ventinove volte, con un bottino di undici vittorie, altrettante sconfitte e sette pareggi.

Di seguito tutte le designazioni per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A: