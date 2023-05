Pradè promuove la Fiorentina, ma la delusione è cocente: “Stiamo male”

Le dichiarazioni del dirigente viola al termine della finale di Coppa Italia, contro l’Inter, persa dopo il vantaggio di Gonzalez

Non è bastato il forcing finale per riuscire a portare l’Inter, almeno ai supplementari. La Fiorentina, all’Olimpico, ci ha provato, ma senza successo.

La prova dei viola è certamente da promuovere, ma c’è tanta amarezza nelle parole di Daniele Pradè al termine della Finale di Coppa Italia: “La delusione è cocente – afferma il dirigente ai microfoni di ‘Mediaset’ -. Ma la prestazione è stata ottima, abbiamo tutto per vincere la Conference League. Siamo scesi negli spogliatoi e abbiamo fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo perso per due episodi, non ci siamo mai fatti intimorire dai campioni dell’Inter, ma non siamo stati precisi sotto porta, è un peccato. Ora bisogna lavorare sulla testa, per ché i ragazzi staranno male, come noi e sabato si torna già in campo. La sconfitta non ti può lasciare soddisfatti, ma devo trasmettere alla mia squadra il bene di quello fatto”.