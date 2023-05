Paola Saulino, un perizoma da scudetto per la super tifosa azzurra

Paola Saulino, tifosissima del Napoli, in grandissima forma e ancora entusiasta per il trionfo: posa spaziale e curve illegali

Da sempre, è una tifosa sfegatata del Napoli e in generale una grandissima appassionata di calcio. Diventata celebre sui social per i suoi post a tema, fantacalcio incluso, ma anche per un fascino super provocante e alcune dirette su Instagram piuttosto ‘piccanti’. Parliamo di Paola Saulino, una delle presenze femminili più seducenti del momento sul web.

Famosa già in passato per iniziative che hanno fatto discutere, decisamente anticonvenzionale, la influencer più volte ha giocato sul filo del rasoio, andando incontro alla censura della community. Ma il suo seguito, ogni volta, torna a essere piuttosto consistente. Attualmente, è risalita a quota 139 mila followers su Instagram.

I suoi contenuti non sono mai banali e lasciano il segno. Bellezza verace e sensualità prorompente, Paola raccoglie consensi continui in termini di like e commenti, non deludendo mai le attese. E non lo sta facendo nemmeno in questo periodo, dove la vittoria dello scudetto del suo Napoli la rende più radiosa e irresistibile che mai.

Paola Saulino, lato B stratosferico: la visione è bollente

Paola non fa mancare immagini da capogiro, capaci di infiammare la passione e la fantasia degli ammiratori in un attimo. La sua fisicità esplosiva è già passata ripetutamente alla storia e non si smentisce nemmeno questa volta.

Distesa sul divano, in una posa pazzesca, mette in mostra curve che bucano lo schermo. Questa volta a risaltare è il suo lato B, con un perizoma per il quale quasi non servono ulteriori commenti. Ma la reazione dei fan, quanto a messaggi di adorazione e complimenti vari, non si fa attendere. Una visione da applausi, delirio totale tra gli ammiratori che si scatenano e non potrebbe essere altrimenti.