Napoli a mani vuote: sono tutti d’accordo, arriva Luis Enrique

Per Luis Enrique arriva la svolta improvviso: altro che Napoli, è il primo nella lista e mette d’accordo tutti

Il Napoli va a caccia del post Spalletti. Il tecnico di Certaldo, dopo aver riportato lo scudetto in azzurro, è ormai al passo d’addio. Le divergenze con De Laurentiis fanno pensare che, salvo clamorosi colpi di scena mai da escludere con il patron dei partenopei, le strade si divideranno a partire dal fischio finale della sfida con la Sampdoria, in programma dell’ultima giornata di campionato.

Per il numero uno del club campano sono questi i giorni della riflessione: c’è da scegliere l’allenatore che dovrà difendere il tricolore appena conquistato e la decisione non sarà semplice. Tra i (tanti) nomi accostati al Napoli c’è quello di Luis Enrique, libero dopo aver concluso la sua avventura da commissario tecnico della Spagna. L’ex Barcellona, come raccontato da Calciomercato.it, è nel mirino anche del Tottenham ed è stato un pensiero anche per Chelsea e Atletico Madrid.

Ora però nel suo destino si apre una nuova porta che potrebbe chiudere quella che ha come tappa finale il ritorno in Serie A: lo spagnolo mette d’accordo tutti ed è la prima scelta.

Calciomercato Napoli, Luis Enrique in pole per il Psg

A parlare del futuro di Luis Enrique è ‘Le Parisien’ che inserisce il nome dell’allenatore 53enne di Gijon in cima ai desideri del Paris Saint-Germain.

Anche a Parigi, nonostante la vittoria del campionato, si prospetta un cambio in panchina con Galtier che paga la delusione Champions. Per questo si cerca un allenatore di profilo internazionale con il sogno Zidane che non tramonta.

Più che il francese, però, a mettere d’accordo tutte le anime della società parigina (proprietà, presidente Al-Khelaifi e Luis Campos) è proprio Luis Enrique. Il quotidiano spiega che dall’entourage del tecnico negano qualsiasi contatto con il Psg, ma che la sua è una candidatura calda.

Con Luis Enrique ci sarebbero altri due nomi in ballo ma che, al contrario dell’ex Barcellona, non raccolgono consensi unanimi. Ovviamente un Psg interessato a Luis Enrique complicherebbe non poco la vita al Napoli che potrebbe dover cedere il passo alla società transalpina e orientarsi su un altro nome.