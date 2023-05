La Juve ‘cancella’ la penalizzazione: ecco il primo colpo

La Juventus prova a dimenticare la penalizzazione e programmare il futuro: già deciso il primo colpo sul calciomercato

La Juventus prova a dimenticare le vicende extra-campo e concentrarsi sul futuro. I bianconeri non sanno ancora quale sarà il destino nella prossima stagione e l’incertezza resterà fino alla chiusura del secondo procedimento che vede coinvolto il club.

Questo però non impedisce alla società di pianificare le mosse sul mercato, partendo da un scelta che appare ormai scontata: puntare sui giovani. In quest’ottica saranno incentrati i prossimi acquisti, con i vari profili che saranno poi scelti in base al tipo di obiettivi a cui la squadra potrà ambire. Fare o non fare le coppe europee avrà un peso decisivo, così come avere o meno una penalizzazione anche al via della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, scelto il primo acquisto

In questo clima ancora di incertezza, la Juventus prova a guardare al futuro ed è già stato ‘scelto’ il primo colpo. Lo hanno fatto gli utenti che hanno risposto al sondaggio di Calciomercato.it proprio su quale dovrà essere il primo rinforzo per i bianconeri nella prossima stagione.

Su Twitter, la maggioranza dei voti è andata a Pau Torres che ha raccolto il 37,5% delle preferenze. Alle sue spalle c’è Hojlund che raccoglie il 21,9% di voti, mentre a chiudere ci sono Frattesi e Carlos Augusto, votati entrambi dal 20,3% di utenti che hanno partecipato al sondaggio.

Un verdetto diverso arriva invece su Telegram dove il preferito è proprio Frattesi con il 30% di voti; anche in questo caso il secondo posto va a Hojlund con il 28%, mentre Pau Torres non va oltre il 24% di voti. A chiudere Carlos Augusto, scelto dal 18%.