Invocate le dimissioni di Allegri: “Ha portato solo disgrazie”

L’allenatore toscano, come ribadito più volte, ha a sua disposizione altri due anni di contratto con la società bianconera

Si sta per chiudere nel peggiore dei modi l’attuale stagione della Juventus. Dopo la cocente eliminazione dall’Europa League nella semifinale contro il Siviglia, la nuova penalizzazione inflitta in campionato ha fatto scivolare la squadra di Massimiliano Allegri fuori dai primi quattro posti in classifica.

La sconfitta rimediata ad Empoli, poi, ha ulteriormente complicato le speranze di una rimonta in extremis, in attesa dell’ultima spiaggia del prossimo turno quando i bianconeri dovranno sfidare il Milan nello scontro diretto per la Champions League. Ad attirare grandi critiche, nonostante le numerose turbolenze giudiziarie sopportate nell’ultima stagione, continua ad essere proprio Allegri e il suo ‘non gioco’ dato alla squadra in questo biennio.

A sbottare contro l’allenatore toscano ci ha pensato ancora una volta Daniele Adani. L’ex calciatore, intervenuto sulla ‘Bobo TV’, si è rivolto direttamente al tecnico esortandolo ad un gesto forte: “Si è già affrettato a dire che per due anni è confermato. Rimane un ultimo atto da fare e che renderebbe veramente credibile l’allenatore: fare un passo indietro. Sta facendo esattamente la stessa cosa che fece quando venne eliminato con l’Ajax. Allegri dalla Juventus è già stato esonerato ed ha fatto un anno a casa coi soldi della Juve e un anno a casa senza aggiornarsi”.

Juve, Adani contro Allegri: “Si è involuto”

L’opinionista ed ex difensore ha poi rincarato la dose: “Ci sono questi due anni in cui non solo non ha dato, ma ha anche tolto, ai tifosi e alla bacheca”.

Infine, Adani ha tracciato un bilancio disastroso delle ultime due stagioni di Allegri in bianconero: “Alla Juve devi vincere i trofei, quindi bisogna dire che la Juve ha fallito. Fare zero vuol dire andare indietro, se si gioca solo per vincere i trofei. Allegri è involuto, non si è aggiornato e ha portato solo disgrazie, sportivamente parlando. Questo tipo di comunicazione è deleteria per un popolo che vanta 12 milioni di appassionati, per chi ha un cervello e pensa, è stata una continua mancanza di rispetto. Il più grande atto che può fare verso la società è fare un passo indietro”.