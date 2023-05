Futuro alla Juve compromesso: ipotesi rescissione

La Juventus pensa già al prossimo futuro col mercato che incombe. C’è anche chi potrebbe salutare definitivamente con una rescissione del contratto

La stagione travagliata della Juventus si avvia alla fase conclusiva, con due sole partite prima di riprendere a pensare esclusivamente al futuro. Un destino probabilmente senza Champions League, vista la penalizzazione di dieci punti in classifica che pesa come un macigno.

La mancata qualificazione all’Europa che conta produce danni importanti anche per ciò che concerne le casse del club piemontese, che si ritroverà di fronte all’obbligo di iniziare a fare letteralmente i conti. A tal proposito bisognerà fronteggiare anche i ritorni di alcuni volti che la Juventus l’avevano lasciata in prestito, nella speranza di trovare fortuna altrove.

Da McKennie a Pellegrini passando per Zakaria, Kulusevski ed Arthur. Quest’ultimo in particolare non ha praticamente quasi mai giocato nella sua avventura al Liverpool raccogliendo bocciature e problemi fisici immancabili. Un paio di settimane fa, lo stesso brasiliano a ‘Goal.com’ ha ufficializzato il ritorno alla Juventus al termine di questa stagione: “Torno a Torino perché ho un contratto di altri due anni con il club bianconero. C’è grande rispetto tra noi”. Un ritorno che però sarà solo momentaneo.

Calciomercato Juventus, dubbi sul futuro dei calciatori in prestito: ipotesi rescissione per Arthur

Arthur non è mai sceso in campo in Premier League, e con la prima squadra dei ‘Reds’ quest’anno ha raccolto solamente due fugaci apparizioni: una in Champions per una manciata di minuti contro il Napoli, e l’altra in EFL Cup.

Un vero e proprio disastro che si traduce nell’impossibilità di monetizzare un suo addio per la Juventus, che dovrà ponderare le prossime mosse. A tal proposito, secondo quanto evidenziato da ‘Sportmediaset’, il folto elenco di calciatori al rientro andrà chiaramente ripiazzato sul mercato sperando di incassare qualcosa, al netto del fatto che con qualcuno si potrebbe anche rescindere il contratto.

Il riferimento in questo caso è proprio ad Arthur, che in vigore con la Juve ha ancora un accordo fino al 2025. Non va esclusa però l’ipotesi di una rescissione che permetterebbe ai bianconeri di alleggerirsi del suo alto ingaggio.