Di Maria-Allegri, il grande gelo: interviene anche la moglie del ‘Fideo’

Proseguono le polemiche in casa Juventus che riguardano Di Maria, alterco social dell’argentino con i tifosi: in ballo anche Allegri

Nella stagione a dir poco complessa della Juventus, uno dei problemi principali che hanno dovuto fronteggiare i bianconeri, al di là delle note vicende extra campo, è stato quello del rendimento non propriamente all’altezza da parte dei giocatori che maggiormente avrebbero dovuto trascinare la squadra. In particolare, non ha convinto più di tanto il rendimento di Angel Di Maria.

Per tasso tecnico, esperienza, carisma, ci si attendeva ben altro dal ‘Fideo’. Che dopo una prima parte di stagione a dir poco a singhiozzo tra infortuni continui, tra gennaio e marzo aveva avuto un periodo positivo, in cui aveva portato il proprio bottino totale a 8 gol e 7 assist in tutte le competizioni. Nel finale, però, è nuovamente sparito dai radar, anche per l’emergere di tensioni striscianti. L’argentino non è soddisfatto di come è andata la sua stagione, ma nemmeno dell’atmosfera che si respira nell’ambiente. I dubbi sul rinnovo di Di Maria aumentano, come raccontato da Calciomercato.it, anche perché la posizione di Allegri in tal senso sarebbe dirimente: addio sempre più vicino in caso di conferma del livornese.

Di Maria, la polemica corre sul web: e arriva la stoccata ad Allegri

E che i rapporti tra il giocatore e il tecnico non siano esattamente dei migliori, viene confermato da un episodio verificatosi sui social, dove è arrivata una critica piuttosto esplicita allo stesso Allegri.

In un post su Instagram, Di Maria ha risposto agli insulti di un tifoso che lo aveva chiamato ‘mercenario’ scrivendo: “Sei tu che non meriti la maglia della Juventus, io sono con la squadra sempre al cento per cento“. Replicando ad un altro tifoso che si era espresso in maniera critica, è intervenuta anche Jorgelina Cardoso, la moglie del ‘Fideo’, andando all’attacco in questo modo: “Non è lui che prepara la squadra, non è lui l’allenatore, non è lui che preferisce giocare all’indietro“. Il commento è poi stato cancellato, ma la critica al gioco di Allegri è piuttosto evidente.