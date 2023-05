Chi è l’allenatore più giovane della Serie A? La risposta che non ti aspetti

Andiamo a scoprire chi è il tecnico più giovane della Serie A; si tratta di un tecnico che sta dimostrando tutta la sua qualità.

In Serie A il tecnico più anziano è Gasperini; l’allenatore, in ogni caso, sa tenersi in scia con l’evoluzione del calcio e questo gli permette di essere, stagione dopo stagione, tra le squadre in lotta per un posto Champions.

Gasperini, con la sua Atalanta, riesce ad esprimere un calcio di qualità ma allo stesso tempo efficace; a questo bisogna aggiungere anche la capacità di sviluppare le potenzialità della rosa a disposizione.

Parliamo, ora, del tecnico più giovane che milita nel massimo campionato italiano; si tratta di un allenatore che è stato capace, alla sua prima esperienza in Serie A, di ottenere un traguardo non da poco.

Palladino tecnico più giovane Serie A: quanti anni ha? L’età

In questa stagione la Serie A ha accolto una squadra come il Monza salita con grandi ambizioni come dimostrato dal mercato estivo svolto dal club neopromosso.

L’inizio di campionato non è stato per nulla semplice con la squadra che viaggiava nelle parti basse della classifica. La svolta è arrivata grazie all’arrivo di Palladino; sul tecnico, alla sua prima esperienza in Serie A, i dubbi erano tanti.

Ogni tipo di perplessità è stata spazzata via dalle prestazioni del Monza che, sotto la guida di Palladino, ha iniziato ad esprimere un calcio di grande qualità.

Pressing alto, continua ricerca della verticalizzazione e tanto movimento da parte dei giocatori offensivi: queste le caratteristiche di un Monza bravo a raggiungere la salvezza dopo le difficoltà iniziali.

Se il club giocherà un’altra stagione in Serie A gran parte del merito è di Palladino; il tecnico, nonostante sia il più giovane nel massimo campionato italiano, ha dimostrato idee chiare, un tipo di calcio riconoscibile e la voglia di sorprendere tutti.

Il tecnico resterà a Monza? Nel calcio può succedere di tutto ma la sensazione è che Palladino possa stare un altro anno nel club brianzolo per continuare a crescere prima del definitivo salto di qualità che, siamo piuttosto sicuri, arriverà nel giro di poco tempo.