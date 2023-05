Chi è il Presidente più ricco della Serie A?

Sono tanti i Presidenti di primo livello in Italia che gestiscono le grandi squadre, ma è curioso scoprire chi sia il più ricco di tutti.

Il calcio italiano ha vissuto il suo periodo di massimo splendore negli anni ’90, con un buon seguito anche all’inizio del nuovo Millennio. Allora erano tantissimi i Presidenti delle più importanti squadre a potersi permettere importanti investimenti, mentre oggi ci si deve limitare.

Nella classifica stilata da Forbes che mostra i 20 Presidenti più ricchi in tutto il mondo sono in totale ben quattro i numeri delle squadre di Serie A a rientrare in questa categoria. Il quarto in Italia e subito fuori dal podio è il Presidente del Bologna Joey Saputo.

Il canadese di origini italiane non è soltanto il proprietario degli emiliani, ma allo stesso tempo anche del Montreal e il suo patrimonio è di 4,9 miliardi di Dollari. Non deve di certo sorprendere se negli ultimi anni il rendimento del Bologna sia in netto miglioramento.

Apre il podio in Italia un’altra proprietà che viene dal Nord America, ma questa volta scendiamo nella Capitale. La Roma è in mano alla famiglia Friedkin, la 14esima più ricca nel calcio internazionale con un patrimonio di 5,5 miliardi di Dollari. Grazie a questi investimenti i giallorossi possono vantare due finali europee in due anni.

Sorprende vederlo al secondo posto, ma Silvio Berlusconi e il suo Monza non sono i Paperoni del calcio italiano. I brianzoli stanno vivendo un sogno con il Cavaliere, grazie anche a un patrimonio di 6,8 miliardi di Euro.

Il numero uno è Rocco Commisso, perché per poter fare in modo che la Fiorentina tornasse una squadra di livello internazionale ha dovuto investire anche parte dei suoi 7,8 miliardi di Euro. Si tratta del decimo Presidente più ricco al mondo.

Hartono e Rosso presidenti più ricchi

Nella classifica dei 20 Presidenti più ricchi del mondo ci sono anche altri due nomi importanti per il calcio italiano: Renzo Rosso e la famiglia Hartono. Il primo ha a disposizione un patrimonio da 3,1 miliardi di Euro, ma nonostante questo nel 2021-22 non è riuscito a evitare la retrocessione in Serie C del suo Vicenza.

Ancora più incredibile e pazzesca la storia legata al Como, squadra di Serie B che nella stagione 2022-23 si è salvata solamente con una giornata d’anticipo. I lariani sono nelle mani della famiglia Hartono, ma i patrimoni di Robert e Michael sono separati. Il primo è il più ricco con 24,2 miliardi di Euro, mentre il secondo dista “solo” 1,1 miliardi di Euro e si stanzia su 23,1 miliardi. In totale dunque il Como ha un patrimonio complessivo di 47,3 miliardi di Euro, il che la rende la seconda società più ricca al mondo.