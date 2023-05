“Vergognosa”: caso Juventus, Elkann ‘demolisce‘ Evelina Christillin

Elkann non perdona la Christillin: la risposta non è tardata ad arrivare ed ha fatto subito il giro del web

Archiviato il verdetto della Procura Federale che ha inflitto 10 punti di penalizzazione, la Juventus punta a chiudere in maniera dignitosa una stagione che si è configurata come un Everest da scalare.

L’estromissione dall’Europa League pesa come un macigno sui giudizi di un’annata cominciata male da Vlahovic e compagni e proseguita peggio. La stangata inferta dalla Procura Federale, unita alla scivolone del “Castellani” contro l’Empoli, rischia di far scivolare la “Vecchia Signora” clamorosamente fuori dalle Coppe. Scenario che chiaramente ha fatto traballare e poco anche la posizione di Max Allegri. Se fino a poco tempo fa la posizione del tecnico livornese sembrava essere salda, con il passare delle settimane qualcosa sembra essere cambiato. Un eventuale ribaltone a fine stagione, ora come ora, non è affatto da escludere e si prospettano ore bollenti sotto questo punto di vista.

Juventus, l’attacco di Lapo Elkann ad Evelina Christillin

Ad infiammare i social, intanto, è stato il messaggio postato sui social con il quale Lapo Elkann ha indirettamente risposto ad Evelina Christillin. Il membro UEFA, che fa parte anche del Consiglio FIFA, poche ore prima che venisse ufficializzata la decisione della Procura Federale sul caso plusvalenze, aveva chiosato: “Credo che ci sarà qualcosa di meno dei 15 punti di penalizzazione. C’è questo concetto di afflittività che riguarda solo la giustizia sportiva e non quella ordinaria. Verosimilmente sarà una penalizzazione che dovrebbe sbarrare la strada verso la Champions League.”

Sentenza “anticipata” che non è stata digerita affatto dalla maggior parte dei tifosi della Juventus, che ha espresso tutto il suo disappunto. Sulla scia di questi commenti, anche Lapo Elkann ha preso posizione, attaccando senza mezzi termini la Christillin. A chi gli ha chiesto un commento sulle esternazioni della Christillin, Elkann ha risposto: “È grottesca per me è una senza anima e senza dignità: VERGOGNOSA, un’arrampicatrice sociale e una povera donna.”