Sospesa ancora la penalizzazione: la Juventus non resta ferma

La Juventus non si ferma dopo la sentenza della Corte Federale e in vista della manovra stipendi: penalizzazione sospesa

La settimana è iniziata con un doppio schiaffo per la Juventus: prima la Corte Federale d’Appello ha comminato 10 punti di penalizzazione sulla classifica di questa stagione, poi l’Empoli ha rifilato un pesante 4-1 alla squadra di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, i legali della società piemontese starebbero valutando la possibilità di ricorrere nuovamente al Collegio di Garanzia presso il CONI. Certo, prima sarà fondamentale leggere ed esaminare le motivazioni e, come ha rivelato l’avvocato Grassani ai nostri microfoni, potrebbero non esserci gli estremi per tornare davanti al Collegio. Se si dovesse riuscire a tornare presso il CONI, invece, la Juve potrebbe chiedere la sospensione temporanea della decisione e quindi riottenere i 10 punti di penalizzazione in classifica. Il 15 giugno, poi, dovrebbe partire il secondo processo ed i bianconeri potrebbero tentare un nuovo approccio.

Juve, prende quota l’ipotesi patteggiamento: si cerca l’accordo con la FIGC

La Juventus non rimane ferma in vista del 15 giugno, nuova data campale per quelle che saranno le prossime stagioni dei bianconeri. Per questo secondo filone, legato alla manovra stipendi e alle partnership, si potrebbe prendere la strada del patteggiamento.

Secondo quanto riportato sulla ‘Gazzetta dello Sport’, l’ipotesi del patteggiamento tra la Juventus e la FIGC sta prendendo sempre più forza col passare delle ore. I legali della società piemontese starebbero valutando di tentare un nuovo approccio per trovare un accordo e una delle condizioni della Federazione potrebbe essere quella di mandare in giudicato la condanna per le plusvalenze.

Lo scenario di un patteggiamento, inoltre, potrebbe garantire alla Juventus di scontare tutte le sanzioni nella stagione in corso e di rinunciare all’Europa per una sola stagione (la prossima). Questo potrebbe permettere alla società di programmare il futuro con molte più certezze e con meno incognite, così da affrontare la prossima stagione come un anno di transizione in vista della stagione 2024/25 e magari dare subito l’assalto al campionato. Insomma, nelle manovre di palazzo si giocherà una partita decisamente più importante rispetto alle due che attendono la squadra di Massimiliano Allegri prima della fine della stagione.