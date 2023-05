Rottura totale con Skriniar: “Non merita la Champions, stia a casa”

Il centrale slovacco potrebbe rientrare dall’infortunio alla schiena per gli ultimi impegni della stagione

Risale al 14 marzo l’ultima apparizione stagionale di Milan Skriniar. Il centrale slovacco, lanciato in campo per difendere il pareggio contro il Porto, ha sofferto una pesante ricaduta dopo il primo infortunio accusato a fine febbraio che lo ha poi portato a sottoporsi ad un intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare.

Come annunciato ieri pomeriggio da Simone Inzaghi in conferenza stampa, a sorpresa Skriniar potrebbe tornare per gli ultimi impegni della stagione. Ormai fuori dai piani futuri del club nerazzurro dopo aver siglato a gennario un pre-accordo per il trasferimento a costo zero con il Paris Saint Germain, difficilmente il difensore riuscirà a recuperare terreno nelle gerarchie di Simone Inzaghi. La sua assenza delle ultime settimane ha infatti portato alla promozione di Darmian come braccetto di destro e al ritorno di Dumfries in fascia.

Difficile, in ogni caso, che Inzaghi decida nel momento più caldo della stagione di mischiare nuovamente le carte in tavola. Dopo aver trovato un nuovo equilibrio che ha portato i suoi ragazzi a raggiungere ben due finali tra Coppa Italia e Champions League, l’allenatore con molta probabilità farà affidamento sui suoi titolarissimi per affrontare gli ultimi match delicati della stagione, dai quali passeranno ben due trofei e l’accesso alla prossima Champions.

Inter, i tifosi bocciano il ritorno di Skriniar: “Vuole salire sul carro”

Ad ostacolare un ritorno tra i titolari di Skriniar sono poi i tifosi dell’Inter, i quali sembrano aver già voltato pagina dopo quello che per certi versi è stato percepito come un tradimento verso i loro colori.

Su Twitter, dopo l’annuncio del suo ritorno di Inzaghi in conferenza stampa, il popolo nerazzurro si è letteralmente scatenato. A parte qualche rara eccezione, la maggior parte della tifoseria non si è detta per nulla contenta del possibile ritorno tra i convocati di Skriniar. A detta di molti, l’ex Sampdoria “non merita” di prendere parte alla finale di Istanbul e dovrebbe “rimanere a casa”. A sollevare ulteriori dubbi è il tempismo del suo rientro, una “mossa furba” secondo qualche tifoso.

Furba la mossa di #Skriniar che miracolosamente ce la fa per la panchina a Istanbul. Praticamente non ci ha cagato per 4 mesi, mai una frase per i compagni, nulla e ora vuole salire sul carro. — Alessandro Nuzzo (@_alenuzzo) May 23, 2023

Allenati bene , recupera , che il 10 ti devi sedere bene in tribuna #Skriniar — Zebo 👑 (@santilli_franco) May 23, 2023

Perdere dei campioni a zero, è sempre un errore; ma #Perisic ha dimostrato di essere molto più professionale di #Skriniar. #Gagliardini, invece, ovviamente non fa testo: scrivevo solo di campioni. — Gianluca Fava (@AvvGianlucaFava) May 22, 2023

Ottimo colpo a parametro zero per il dopo Skriniar. pic.twitter.com/XVYxQszj6Y — Daft Jak (@jacopo_aj91) May 23, 2023

Skriniar è un diesel, non entra in forma in due partite e quindi parliamo del nulla. Però se dovesse stare bene, secondo me toglierebbe Denzel. — Bandito Scemo del Sud (@liottagio) May 23, 2023

Mi sembra proprio che #Skriniar sia stato accolto alla grande dai compagni… 😂😂😂 https://t.co/cD9eKxTkfp pic.twitter.com/vNkzwmqTx9 — Confusio (@sdeng77) May 23, 2023

Se uno è sveglio #skriniar in panchina ( se sta bene ) se lo porta a Istanbul. Se non è sveglio da patenti di interismo — dave (@daves80) May 23, 2023