Quanto ha pagato Silvio Berlusconi il Monza?

Andiamo a scoprire quanto Silvio Berlusconi ha pagato il Monza, uno dei club rivelazione della stagione di Serie A 2022-2023.

Il Monza è una delle rivelazioni più belle della stagione 2022-2023; il club, neopromosso in Serie A per la prima volta nella sua storia, ha disputato un campionato fantastico nonostante il difficile inizio.

Le prime giornate, infatti, hanno mostrato una squadra in difficoltà e (probabilmente) anche con il peso di disputare un campionato come la Serie A.

Con l’arrivo di Palladino, però, ecco la svolta; il Monza inizia a giocare un calcio bello, riconoscibile e in grado di portare risultati importanti.

Partita dopo partita, dalla vittoria casalinga contro la Juventus, il club ha iniziato a risalire la classifica ottenendo (con anticipo) una salvezza tanto meritata quanto incredibile.

Abbiamo giustamente sottolineato il merito di Palladino e del suo lavoro svolto; il tecnico ha saputo valorizzare al meglio la rosa a disposizione.

Nel capolavoro Monza, però, non possiamo non sottolineare l’importanza rivestita da Silvio Berlusconi; andiamo a vedere quanto uno dei politici più influenti nella storia ha speso per acquistare il Monza e renderlo una realtà incredibile del calcio italiano.

Berlusconi-Monza, quanto ha pagato? Cifre

Gli investimenti fatti dal Monza, sul mercato per ottenere la salvezza dopo la prima storica promozione in Serie A, sono stati importanti e hanno portato nel club giocatori di un certo livello. Ma quanto ha spero Silvio Berlusconi per acquistare il club?

Stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, Berlusconi (nel 2018) ha speso 2.9 milioni di euro per acquistare il club brianzolo. Una cifra veramente minima per un club di oggi ma che dimostra la capacità di Berlusconi di fare investimenti.

Nel giro di cinque anni, infatti, il Monza è salito in Serie A e ha un progetto decisamente ambizioso; l’obiettivo principale è, ovviamente, quello di mantenere la categoria il più a lungo possibile ma non è da escludere che l’asticella del club possa alzarsi verso traguardi più importanti di una “semplice” salvezza.

Il Monza è un altro piccolo, grande, capolavoro della carriera di Silvio Berlusconi.